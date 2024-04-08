تطبيق مسلمونا: أفضل التطبيقات الإسلامية المتاحة على كل الهواتف

تطبيق مسلمونا أحد أفضل التطبيقات الإسلامية المتاحة على كل الهواتف التي يمكنك بواسطتها الاستمتاع بالعديد من الخدمات مثل خدمة مواقيت الصلاة بناءاً على المدينة وبه مجموعة متنوعة من الأدعية مع الأحاديث وغيرها من الخدمات المتميزة.

مميزات برنامج تطبيق مسلمونا

أهم مميزات برنامج Muslim Muna كالتالي:

خدمة البوصلة ومن خلالها يمكنك معرفة الاتجاه الصحيح بالقبلة مع توفير الأدعية التي يمكنك الاستعانة بها في أي وقت.

بالإضافة إلى خدمة الأحاديث حيث لا يقتصر تطبيق مسلمونا فقط على وجود خدمة القرآن الكريم بل يمكنك الاستمتاع بكل الأحاديث الشريفة.

بدون إنترنت فهو من التطبيقات الأوفلاين التي يمكنك الاستمتاع بها من دون الحاجة للأنترنت حيث أن خدمة التنبيه يمكنك الإستمتاع بها، وذلك في أي مكان أو وقت من دون مشاكل بدون الاتصال بالإنترنت على الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى وجود خاصية الترجمة من بعد تنزيل تطبيق مسلمونا حيث لا يعمل على فقط من أجل العرب، بل يمكن لكل المسلمين الذين في دول أخرى ولا يتحدثون اللغة العربية الاستمتاع بخدمات من خلال خدمة الترجمة التي عبرها يمكن ترجمة كل الأحاديث والأدعية للعديد من اللغات التي تقوم بتحديدها.

مميزات في تطبيق مسلمونا

كذلك هناك العديد من المميزات الإضافية في تطبيق مسلمونا فهي كالتالي: