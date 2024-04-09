الكابوس الأمريكي ||…نتائج عرض راسلمانيا 2024 تغيرات بالجملة في أبطال العروض//كودي رودز وسامي زين وداميان بريست يسطعون

نتائج عرض راسلمانيا 2024، تتعدد الرياضات على مستوى العالم، ومن بين الرياضات الشهيرة على مستوى العالم، خاصةً في أوربا وأمريكا هي رياضة المصارعة الحرة، حيث يتم فيها تنظيم عروض خيالية كبيرة جداً، ومن بين العروض التي تنظم في عالم المصارعة الحرة، هو الحدث الأعظم على الإطلاق بالنسبة لجميع المصارعين، والحديث هنا عن عرض رسلمينيا 40 في النسخة الأخيرة منه، والتي انطلقت بغناء كوكو جونز للنشيد الوطني، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

نتائج عرض راسلمانيا 2024

كنا ذكرنا أن عرض راسلمانيا في ليلته الأولى قد بدأ بالنشيد الوطني، ثم بعدها أحيي مايكل كول وكوري غريفز وبات مكافي الجماهير في المنزل، ثم بعد ذلك بدأ ترابيل إتش بالظهور في حلبة المصارعة حتى يرحب بالجماهير بقوله عصر جديد وقت جديد لمهرجان الاحلام راسملينا، وإلى هنا انتهى العرض التمهيدي، لتبدأ أولى مواجهات أهم حدث في WWE راسلمانيا في ليلته الأولى.

مواجهات راسلمينا