ده كده حلو اوي|…مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد بعد موافقة البرلمان تصل إلى هذا المبلغ.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، الكثير من الموظفين الذين اقتربوا من التقاعد على المعاش يتساءلون عن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد، حيث حدد هذا القانون الآليات والشروط اللازمة لحصول الموظفين على هذه المكافأة، حيث أنه من حق الموظفين في مختلف المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي أن يحصلوا على هذه المكافأة بعد قضاء عدد من السنوات في خدمة المؤسسة التي يتبع لها، وتم توضيح هذه الآليات التي يتم بها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من قبل الخبير القانوني محمد عبد المجيد، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

كما ذكرت أن قانون العمل هذا أوضح الآليات التي وفقها يحصل الموظفين على كامل حقوقهم في المكافآت التي تصرف في نهاية الخدمة بعد قضاء عدد من السنين في خدمة المؤسسة، حيث أنه وفقًا للمادة 126 من قانون العمل أكدت على استحقاق العامل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد أن يصل إلى عمر 60 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، أما الخمس سنوات التالية فيحصل على أجر شهر، وذلك إذا لم يكن لدى العامل أي حقوق خلال تلك المدة، على حسب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة؟

يتم حساب هذه المكافأة وفقاً لقانون العمل على حسب الضوابط التي نصت على الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستحق هذه المكافأة الموظف الذي بدأ حياته العملية في المؤسسة من سن 18 عام حتى بلوغ سن التقاعد، ويتم حسابها بناءً على آخر أجر حصل عليه العامل، حيث يحصل عليها العامل في حالة الوفاة إذا استحقها، حسب أحكام التأمين.