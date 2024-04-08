قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق استعلم الآن عن الوجبة الأخيرة عبر الموقع الرسمي 2024

مع ازدياد الاهتمام بالشأن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن جهودها الحثيثة في تقديم المساعدة للمواطنين المستحقين، ومن بين تلك الجهود، أتت إعداد قوائم تحتوي على أسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفي إطار الوجبة التاسعة، التي تمثل مرحلة من المراحل المتعددة لتقديم الدعم للفئات المحتاجة، وبحسب بيانات الوزارة، فقد تجاوز عدد طلبات الحصول على هذه المساعدات الـ300 ألف طلب، حيث تم فحص جميع الطلبات بعناية والتحقق من توافر الشروط المطلوبة من قبل الوزارة.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة للمشمولين بالرعاية

العمر: يجب أن يكون مستلم الوجبة دون سن 60 للرجال و55 للنساء.

التسجيل: يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً في أي خدمات ضمان اجتماعي.

الفئات المستحقة: تشمل المطلقات والأرامل والأيتام بشرط تقديم المستندات اللازمة.

حجم الأسرة: لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4.

المستندات الطبية: توفير مستندات تثبت وجود إعاقة أو أمراض مزمنة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ومن خلال استخدام هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين بسهولة الوصول إلى معلومات الرعاية الاجتماعية المتاحة لهم عبر الإنترنت :-

زيارة رابط منصة “مظلتي” لبوابة الإلكترونية الرسمية منصة مظلتي تحديد رمز الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية. النقر على قائمة “أسماء الرعاية الاجتماعية”. اختيار رقم الوجبة والدفعة المرغوبة. تحميل قائمة المستفيدين بتنسيق pdf والبحث عن الاسم المطلوب.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

وبهذا، تأتي في الختام ولجهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في دعم الفئات المحتاجة من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تعكس قوائم المستفيدين من الوجبة التاسعة جهوداً مستمرة لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع استمرارية هذه الجهود، يتطلع الجميع إلى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للمواطنين في العراق.