لو عايز تبيع اعرف شروط بيع الأراضي والعقارات في القانون الجديد 2024 وموعد موافقة البرلمان على القرار

شروط بيع الأراضي والعقارات في القانون الجديد، ازدادت معدلات المخالفات الخاصة بالبناء وذلك بسبب سيطرة عدد كبير من الأشخاص على بعض الأراضي بوضع اليد وأيضًا زحف الكثير من الأشخاص على الأراضي الزراعية والقيام بالبناء عليها ولذلك تم إصدار قانون خاص بالبناء لعام 2024 حتى يتم الحد من هذه المخالفات التي تؤثر على الدولة بشكل كبير وأيضًا هناك مجموعة من الشروط حتى يتم إجراء التصالح على بعض المباني التي تم بناؤها تحت ظروف مخالفة للقوانين الخاصة بالدولة.

شروط بيع الأراضي والعقارات في القانون الجديد

‏نظرًا لأن الحكومة أصبحت حريصة كل الحرص على المستهلكين وحماية كل الأطراف الخاصة بعملية البيع والشراء قامت بوضع قانون ينص على وضع مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر في قطعة الأرض أو العقار حتى يتم بيعه أو شراءه ومن أهم هذه الشروط هو توافر ترخيص موقع من الحكومة والجهات الرسمية خاص بقطعة الأرض أو العقار المراد بيعه وهذا لضمان حقوق جميع المستهلكين.

‏المادة 119 من قانون البناء الجديد

‏هي واحدة من المواد الخاصة بقانون البناء الجديد والتي من خلالها يتم حماية جميع الحقوق الخاصة بالمشتري حيث أن الشخص البائع لابد أن يقوم بتسديد كافة الرسوم الخاصة بعملية التصالح على العقار أو قطعة الأرض المراد بيعها وأيضًا لابد أن يتم الامتناع عن الحصول على أي نسبة من المشتري مدام تم الاتفاق على المبلغ بشكل نهائي، وكان الغرض الرئيسي من إصدار هذا القانون هو حماية أغلب الأراضي الخاصة بالدولة والتي يتم الاستيلاء عليها من قبل العديد من الأشخاص وحتى يتم حماية الأراضي الزراعية.