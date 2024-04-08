فرص مضاعفة بسحب المليون!!! شارك برسالة الآن لتكن أنت الرابح في مسابقة الحلم اشترك الآن

من بين المسابقات البارزة في الوطن العربي تبرز مسابقة الحلم كواحدة من أبرزها، حيث يقدم المقدم الشهير مصطفى الأغا جوائز قيمة تصل إلى 2 مليون دولار، مما يجعلها حلمًا يسعى إليه الكثيرون، يتيح هذا الحدث الفرصة للمشاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالمنافسة على الجوائز الضخمة، سواء كانت عروضًا نقدية أو هدايا قيمة، يقدم البرنامج العديد من الفرص للمشاركة في السحوبات الأسبوعية والشهرية والسنوية، مما يجعله فرصة لا تُفوّت للفوز بجوائز مغرية.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

الطريقة الخطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة للحلم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده.

تلقي رسالة ترحيب مع تفاصيل الخدمة ورسالة المحتوى يوميا.

الاشتراك يبدأ بفترة مجانية لليوم الأول.

الاجابة على سؤال لتفعيل الفرص في السحوبات. الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرسائل النصية إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم/ Dream/ Reve على الرقم المرادف.

الاجابة على السؤال المرسل بشكل صحيح.

استقبال رسالات ترويجية وعروض إعلانية. الاشتراك في مسابقة الحلم عبر التطبيق تحميل تطبيق الحلم والتسجيل برقم الهاتف.

تأكيد البيانات عبر رمز التأكيد الذي يصل عبر رسالة نصية.

استقبال عملات رقمية وتفعيل الاشتراك.

المشاركة في السحوبات والألعاب بالعملات الرقمية.

موعد سحب مسابقة الحلم والفوز بالمليون دولار



أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في جميع الدول العربية

يعتبر الحصول على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم أمراً بسيطاً، حيث يمكنك الوصول إليها عبر الأرقام المخصصة لكل دولة، كل ما عليك هو البحث عن الرقم المتوافق مع بلدك، ومن ثم اتباع التعليمات المحددة لكل رقم للتسجيل في المسابقة، ومع توجيهات مصطفى الأغا، يمكنك المشاركة في هذه المسابقة الشيقة والممتعة، والتي قد تُفتح أبواب الفوز بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى المليون دولار.