فرص مضاعفة بسحب المليون!!! شارك برسالة الآن لتكن أنت الرابح في مسابقة الحلم اشترك الآن
اشتراك مسابقة الحلم سحب المليون رمضان 2024
من بين المسابقات البارزة في الوطن العربي تبرز مسابقة الحلم كواحدة من أبرزها، حيث يقدم المقدم الشهير مصطفى الأغا جوائز قيمة تصل إلى 2 مليون دولار، مما يجعلها حلمًا يسعى إليه الكثيرون، يتيح هذا الحدث الفرصة للمشاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالمنافسة على الجوائز الضخمة، سواء كانت عروضًا نقدية أو هدايا قيمة، يقدم البرنامج العديد من الفرص للمشاركة في السحوبات الأسبوعية والشهرية والسنوية، مما يجعله فرصة لا تُفوّت للفوز بجوائز مغرية.
موعد سحب مسابقة الحلم والفوز بالمليون دولار
فرص مضاعفة بسحب المليون!!! كل مشاركة من هلق لآخر رمضان بتعطيكن فرص مضاعفة بسحب المليون ، برمضان الخير الحلم غير، يسري العرض فقط حتى آخر يوم في رمضان. #حلم #جوائز #سحب #ربح #غير_حياتك #أحلامك_حقيقة #أنت_المليونير #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/wzqgt3wgj2
— الحلم (@Dream_MBC) April 7, 2024
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في جميع الدول العربية
يعتبر الحصول على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم أمراً بسيطاً، حيث يمكنك الوصول إليها عبر الأرقام المخصصة لكل دولة، كل ما عليك هو البحث عن الرقم المتوافق مع بلدك، ومن ثم اتباع التعليمات المحددة لكل رقم للتسجيل في المسابقة، ومع توجيهات مصطفى الأغا، يمكنك المشاركة في هذه المسابقة الشيقة والممتعة، والتي قد تُفتح أبواب الفوز بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى المليون دولار.
|الدولة
|رقم المسابقة
|رقم مسابقة الحلم في السعودية
|650444
|رقم مسابقة الحلم في مصر
|95450
|رقم مسابقة الحلم في المغرب
|9669
|رقم مسابقة الحلم في سوريا
|1564
|رقم مسابقة الحلم في عمان
|90434
|رقم مسابقة الحلم في البحرين
|94000
|رقم مسابقة الحلم في فلسطين
|6750
|رقم مسابقة الحلم في العراق
|2775
|رقم مسابقة الحلم في تونس
|85988
|رقم مسابقة الحلم في الأردن
|98858
|رقم مسابقة الحلم في الكويت
|4141
|رقم مسابقة الحلم في الإمارات
|6070