وزارة الإسكان|…حجز أراضي للتخصيص الفوري المباشر لأعلى سعر في أماكن مميزة من الوزارة //شوف خطوات التقديم علشان تلحق

حجز أراضي للتخصيص الفوري، حرصت وزارة الإسكان على القضاء على سماسرة الأراضي ولذلك قامت بطرح أراضي التخصيص الفوري بنظام الطرح الدائم وكانت بداية الحجز من يوم 1 أبريل 2024 وسوف يستمر حجز هذه الأراضي لمدة شهرين متتاليين منذ وقت فتح باب التقديم ونظرا لأهمية الأمر يتساءل كثير من الأشخاص الراغبين بالاستفادة من هذا المشروع عن كافة التفاصيل والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في الطرح الرابع لأراضي للتخصيص الفوري.

حجز أراضي للتخصيص الفوري

‏قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير مجموعة من الأراضي الدائمة لمجموعة من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط حتى تمكنهم من استغلالها لبناء المنازل الخاصة بي تقوم بمساحات مختلفة ويمكن التقديم:

يتم الدخول على موقع حجز الأراضي.

‏بعد الدخول على الموقع و إنشاء حساب جديد للتسجيل يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبطاقة الهوية الشخصية وتحديد المنطقة التي ترغب في الحصول على قطعة الأرض بها.

‏اضغط على كلمة تفاصيل حتى تظهر أمامك جميع الأماكن المتاح بها قطع الأراضي.

‏بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بقيمة المبلغ المدفوع للأرض وطريقة السداد وكل الأمور المتعلقة بالناحية المادية.

شروط حجز الاراضى

هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر للحصول على هذه الأراضي: