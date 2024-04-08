بطارية 5000 ملي أمبير .. مواصفات أرخص موبايل من شاومي ..

تقدم شركة شاومي العديد من الهواتف الذكية الحديثة والتي تتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة وتصميمات عصرية تناسب متطلبات السوق والمستخدمين بالإضافة إلى مزايا عديدة منها التقنية الحديثة التي تجعل هذه الهواتف تجربة ممتازة لمستخدميها حيث الأداء العالي والأسعار التنافسية والألوان الجذابة والأنيقة، كثير من مستخدمي إصدارات الشركة يبحثون عن مواصفات أرخص موبايل من شاومي للاستمتاع بمزاياه الرائعة، وهذا ما سوف نطلعكم عليه من خلال هذا السياق.

مواصفات أرخص هاتف من شاومي

يعد هذا الهاتف من أحدث إصدارات شركة شاومي والذي يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله تجربة جديدة ومبتكرة لمستخدميه حيث يأتي بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يتميز بها، بالإضافة أنه من احدث الهواتف الذكية في إصدارات شركة شاومي حيث التصميم العالي الجودة والأنيق والسعر المتوسط الذي يناسب جميع الفئات، اليك مواصفات أرخص موبايل من شاومي Poco:

الشاشة يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، بمقاس 6.74 بوصة، بدقة تبلغ 720 × 1600 بكسل، ترددها 90 هرتز، ومعدل سطوعها يصل لـ 600 شمعة في المتر المربع، كما أنها محمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش Corning. المعالج يتمتع الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2 نظام التشغيل يحمل الهاتف نظام تشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14 المخصصة POCO لـ من شاومي، الكاميرا يعمل الهاتف بكاميرا أساسية بدقة (50+2 + 0.08) ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه. التصميم يتميز الهاتف بتصميم أنيق مربع الشكل مصنوع من البلاستيك، تبلغ أبعاده 168 x 78 x 8.1 مليمتر. إضافات الهاتف الجهاز مزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع جانبي، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 18 وات.

سعر هاتف Poco C65

يتميز هاتف Poco C65 من شركة شاومي بأن سعره مناسب لجميع الفئات حيث يبلغ سعر الهاتف في الهند حوالي 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 2.791 جنيها مصريا) وذلك للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.