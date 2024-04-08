مفاجأة سارة قبل العيد .. أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 8 أبريل 2024

مع غلاء المعيشة وزيادة أسعار السلع الغذائية فقد شهد سعر الدواجن استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن في الأسواق، وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية، خلال الأسابيع الماضية فقد شهدت موجة من غلاء الأسعار وزيادة البورصة في سعر الدواجن، مما جعل الكثير من الأشخاص يطرحون سؤالهم اليومي عن أسعار الدواجن في مصر اليوم وذلك إلى أن شهدت الدواجن الأسبوع الماضي موجة من الانخفاض الملحوظ في سعرها، بينما سجلت الفراخ البيضاء ثبات ملحوظ في سعرها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن في مصر هذا الأسبوع ٢٠٢٤

اليوم لقد سجلت أسعار الدواجن في البورصة ٩١ جنيها وذلك طبقاً لبورصة الدواجن بينما تباع في الأسواق المصرية بسعر ٩٨ جنيها للكيلو الواحد.

وقد سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 92: 93 جنيها للكيلو في البورصة تباع بما يتراوح بـ 97: 99 جنيه للكيلو.

في نفس الوقت سجل سعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء 75 جنيهًا ليصل إلى الاسواق لتباع للمستهلك بسعر 83 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 75 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق المصرية بسعر 85 جنيها.

كما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 200: 230 جنيهات باختلاف الأسواق.

في هذه الأثناء فقد بلغ سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و 105 جنيهات للمستهلك

أسعار البيض الأبيض والأحمر في مصر اليوم

في الآونة الأخيرة خلال هذه الأيام فقد استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم بعد تسجيل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضا أمام منتجي الدواجن مع تأكيد ثبات سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي عند 164 جنيهًا،

أيضا فقد سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 159 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك في السوق والمحلات بسعر 160 جنيها.

بينما أصبح سعر كرتونة البيض الأبيض 157 لتباع للمستهلك بـ 164 جنيها.