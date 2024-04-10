“spa.gov.iq/umbrella“اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في كافة محافظات العراق منصة مظلتي 

الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق الى المواطنين تحت اشراف الحكومة يستفيد منه آلاف المواطنين الذين يعانون من العجز والفقر والبطالة والمرض وغيرها من الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية، ومن أهم أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الضغوط المعيشية من خلال منحهم دخل يكون عونا لهم في تلبية احتياجاتهم وذويهم، وللتيسير على المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية عبر الانترنت، وبالتالي لن يكون المتقدم للحصول على المنحة بحاجة للتوجه الى أي مكان للاستفسار عن اسمه وهل هو من ضمن المشمولين أم لا، وهذه الخدمة الالكترونية موجودة على موقع هيئة الحماية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أي شخص مهتم باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكنه بسهولة تامة الاستعلام عنها عبر اتباع خطوات بسيطة لن تستغرق سوى عدة دقائق ومن ثم يبحث في قوائم الأسماء عن اسمه دون أي عائق، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين :