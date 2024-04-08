وينك يا لولو .. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات

قناة وناسة كيدز واحدة من أفضل قنوات الأطفال شهرة والتي تحظى بشعبية كبيرة وذلك لما تقدمه من برامج وفقرات ترفيه وتسلية للأطفال حيث تبث روح البهجة والسرور على الأطفال، تشتهر قناة وناسة كيدز بشكلها الجديد بتوفير برامج الترفيه التي تساعد على تنمية قدرات الأطفال الفكرية واللغوية، وبالتالي نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات.

قناة وناسة كيدز

نالت قناة وناسة كيدز شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي لما تبثه من برامج هادفة وفقرات ترفيه وتسلية يستمتع الأطفال بمشاهدتها حيث تعرض باقة مختلفة من الأغاني المشهورة والمحببة للأطفال الصغار والرضع، ومن أشهر هذه الأغاني التي يعشقها الكثير من الأطفال ويتغنون بها في كل وقت:

لولو الشطورة.

وينك يا لولو.

يا لولو في نونو.

لولو ضاعت.

لولو صارت شرطية.

تردد قناة وناسة كيدز الجديدة ٢٠٢٤

تتميز قناة وناسة ببثها الكثير من البرامج التعليمية، والأناشيد الرائعة، التي تنشر البهجة والسعادة على بيت يتابع القناة، فهي قناة محببة لدى الصغار والكبار وتعرض أفضل محتوى ممتع ومفيد للأطفال، لذلك يفضل الكثير من الأسر تنزيل تردد قناة وناسة الجديد، واليكم تردد القناة:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:. 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات