موعد الصرف امتى|…حقيقة زيادة المعاشات الجديدة بالزيادة 15% الأخيرة+جدول الحد الأدنى للأجور الرسمي

حقيقة زيادة المعاشات الجديدة، في الفترة الأخيرة انتشرت أخبار حول زيادة المعاشات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخصوصًا بعد القرار الذي أكد عليه الرئيس و هو رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين والعاملين في الدولة حرصًا منه على مساعدتهم على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تحدث في الوقت الحالي ولرفع مستوى المعيشة الخاص بجميع المواطنين، بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن صرف زيادة جديدة خاصة بجميع المعاشات في الدولة لعمل تكافؤ بين جميع المواطنين.

حقيقة زيادة المعاشات الجديدة

‏بالفعل تم الإعلان عن وجود زيادة جديدة على جميع المعاشات وهذا ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن جميع المواطنين والمستفيدين من المعاشات من مواجهة ارتفاع الأسعار الشديد وأيضًا حريص على تخفيف الأعباء عليهم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن الكثير من المستفيدين من المعاشات يرغبون في معرفة الموعد المحدد لصرف هذه الزيادة والتي تكون في كل عام في نهاية شهر يونيو حتى تكون مواعيد الصرف 1 يوليو 2024 وهذا وفقًا لقوانين الزيادة السنوية الموضوعة من قبل الدولة وهذا الموعد ثابت ما لم تحدث ظروف أدت إلى تغيره وأعلنت عنه الحكومة.

‏رفع الحد الأدنى للأجور

‏تم الإعلان عن رفع الحد الأدني للأجور منذ بداية عام 2024 ليتم تطبيق الزيادة من شهر مارس 2024 حتى يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر 6000 جنيه مصري لجميع المواطنين وذلك لأن الرئيس حريص على تحقيق التوازن بين جميع العاملين في الدولة وأيضًا حتى يحدث تكافؤ بين ارتفاع الأسعار الشديدة الذي يعاني منه العالم كله ومعدل الأجور في الدولة.