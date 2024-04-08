داخلين على العيد ريح بالك وفرح أولادك وثبت أحدث تردد قناة أغاني لولو “وناسة” وأحلى الأناشيد والأغاني 2024، قناة وناسة كيدز بيبي هي شبكة تلفزيونية سعودية مخصصة للأطفال، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التعليمية المثيرة للإهتمام، مصممة خصيصًا للصغار في الوطن العربي والمغرب العربي، يعتبر تردد قناة وناسة كيدز ملاذًا رائعًا للأطفال، حيث يمكنهم قضاء وقت ممتع في مشاهدة البرامج الترفيهية التي تساعد في تطوير مهاراتهم اللغوية والإجتماعية والإدراكية.

ثبت أحدث تردد قناة أغاني لولو “وناسة” 2024

عزيزي المتابع العيد قرب متلفش كتير ريح بالك وفرح أولادك وثبت أحدث تردد قناة أغاني لولو “وناسة” وأحلى الأناشيد والأغاني 2024، ستمكن من تثبيت قناة “وناسة” والاستمتاع بتسلية لأطفالك لا تنتهي وذلك عند كتابتك للتردد التالي:

تردد قناة وناسة كيدز بيبي على النايل سات هو 11430، مع استخدام معامل الاستقطاب الرأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 .

أما تردد قناة وناسة على العرب سات فيكون على التردد 11270، مع استخدام معامل الاستقطاب الرأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أغاني وأناشيد قناة وناسة

بعد أن توصلنا إلى إزاي تريح بالك وفرح أولاد وثبت أحدث تردد قناة أغاني لولو “وناسة” نتعرف الآن على أحلى الأناشيد والأغاني لقناة وناسة والتي نذكر منها ما يلي:

1. “أين أنت يا لولو؟”

2. “لولو تستغرق الأضواء.”

3. “لولو تنضم للشرطة.”

4. “لا تفتح الباب، يا لولو.”

5. “ضياع لولو.”

قناة وناسة

بعد ما ريحت بالك وفرحت أولادك وثبتت أحدث تردد قناة أغاني لولو “وناسة” تعرف على القناة حيث أن قناة وناسه تُعتبر واحدة من القنوات المجانية المتخصصة في عرض الأفلام والبرامج الموجهة للأطفال، وتديرها الشركة السعودية للإعلام، بملكية الفنان السعودي راشد الماجد، يهتم هذا المشروع بتوفير محتوى ممتع ومفيد يحقق الفرح والترفيه للأطفال العرب، من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الهادفة باللغة العربية، ما يجعل الأمهات يبحثن عن تردد هذه القناة لتمكين أطفالهن من مشاهدة محتوى آمن وممتع.