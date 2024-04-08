الأسد الصيني “شيري تيجو 8 برو Chery tiggo 8 pro” صاحبة الرحالات العائلية الفخمة أعرف مواصفات السيارة بالأسعار

تعتبر سيارة Chery Tiggo 8 Pro من بين السيارات العائلية المتميزة التي تتوفر بمجموعة متنوعة من الفئات تناسب احتياجات مختلفة من المستهلكين، وبمواصفاتها المتطورة وأدائها القوي، حيث تعتبر هذه السيارة خيارًا مثاليًا للأسر الباحثة عن الراحة والأداء في نفس الوقت، وإليكم الآن كافة التفاصيل التي تعرض مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها دخل المملكة.

مميزات شيري تيجو في السعودية

اسم الطراز: Chery Tiggo 8 Pro، وهي سيارة SUV من إنتاج شركة Chery العالمية.

Chery Tiggo 8 Pro، وهي سيارة SUV من إنتاج شركة Chery العالمية. عدد الإسطوانات: تتمتع المحرك بأربعة إسطوانات.

تتمتع المحرك بأربعة إسطوانات. سعة المحرك: يبلغ حجم المحرك 1600 سي سي تيربو.

يبلغ حجم المحرك 1600 سي سي تيربو. قوة المحرك: تصل قوة المحرك إلى حوالي 197 حصان، مع عزم دوران قوي يصل إلى 290 نيوتن/ متر.

تصل قوة المحرك إلى حوالي 197 حصان، مع عزم دوران قوي يصل إلى 290 نيوتن/ متر. نوع الوقود: تعمل السيارة بالبنزين.

تعمل السيارة بالبنزين. استهلاك الوقود: يبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة حوالي 15.1 كيلومتر لكل لتر من البنزين.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة حوالي 15.1 كيلومتر لكل لتر من البنزين. ناقل الحركة: تتمتع بناقل حركة سباعي السرعات من طراز DCT.

تتمتع بناقل حركة سباعي السرعات من طراز DCT. نظام الدفع/ الجر: تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

أسعار سيارة شيري تيجو في السعودية

سعر سيارة Chery Tiggo 8 Pro فئة Intelligent:

السعر: 117,530 ريال سعودي.

سعر سيارة Chery Tiggo 8 Pro فئة Flagship:

السعر: 111,205 ريال سعودي.

سعر سيارة Chery Tiggo 8 Pro فئة Luxury:

السعر: 101,890 ريال سعودي.

سعر سيارة Chery Tiggo 8 Pro فئة Comfort:

السعر: 94,070 ريال سعودي.

سيارة Chery Tiggo 8 Pro

وفي النهاية إذا كنت من محبي السيارات الرياضية فهذه واحدة من أفضل السيارات المرشحة لك، وبفضل تنوع فئاتها وأسعارها المتوازنة، توفر سيارة Chery Tiggo 8 Pro خيارات متعددة للمستهلكين السعوديين الذين يبحثون عن سيارة عائلية متميزة، فهي تجمع هذه السيارة بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا لتقديم تجربة قيادة ممتعة ومريحة.