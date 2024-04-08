هتقدم ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

خلال هذه الأيام القليلة تصدر خبر موعد تطبيق التوقيت الصيفي، محركات البحث بعد ارتفاع درجة حرارة الجو و تعرض البلاد لموجة ارتفاع درجات الحرارة المفاجئة في فصل الربيع، مع العلم أننا في أيام الربيع والذي يكون فيها الجو ربيعي وجميل، وخاصة أننا قد انتهينا من فصل الشتاء منذ يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وعلى هذا فقد فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الصيف من المقرر أنه سيبدأ يوم الخميس 20 يونيو 2024، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على التوقيت الصيفي متى سيبدأ في ٢٠٢٤.

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي ٢٠٢٤؟

وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية سابقا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي أنه سيتم تطبيقه في الموعد المقرر له خلال شهر أبريل 2024،وليس هناك أي نية في تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وعلى هذا الأساس فقد جاء البيان كالآتي:

أنه سوف يتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024 بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر إبريل الجاري والموافق 29 أبريل.

سوف يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من 12 منتصف الليل إلى 1 صباحًا.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي 2024؟

بعد التعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية فيمكنك الآن ضبط الساعة على التوقيت الصيفي على هاتفك ، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

في البداية اذهب إلى الإعدادات في هاتفك المحمول.

ثم بعد ذلك انتقل إلى التاريخ والوقت.

بعدها قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي وتعديل الوقت إلى يدوياً وبذلك فقد ضبط الوقت بالنسبة للتوقيت الصيفي.

طريقة تغيير الساعة على الكمبيوتر

لمن لديهم الحاسب الآلي والاب توب يمكنكم ضبط التوقيت الصيفي وتغيير الساعة بهذه الخطوات: