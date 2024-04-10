حدّث اللعبة وخلص جاتا 5 المهمات الجديدة بعد تحديث خريطة vicecity+أنواع مهام الأخيرة وطريقة تنفيذها بسرعة

جاتا 5 المهمات الجديدة، ‏لعبة جاتا 5 هي واحدة من أفضل ألعاب الإثارة والتشويق من ألعاب الفيديو الجماعية التي يمكن الاستمتاع بها بدرجة كبيرة نظرًا للمغامرات المتعددة الموجودة فيها ونظرًا لحرص الشركة الخاصة بها على تطويرها بشكل دائم وصدرت اللعبة في 17 سبتمبر 2013 للاكس بوكس 360 والبلايستيشن 3، وكانت بداية الإعلان عن موعد صدورها لمايكروسوفت ويندوز في 14 أبريل 2015، تقع أحداث اللعبة في مدينة لوس سانتوس، وهي مدينة خيالية تحاكي لوس أنجلوس الحقيقية وتحتوي اللعبة على شخصيات تعتبر هي أبطال هذه اللعبة وهم مايكل ، وفرانكلين و تريفور.

جاتا 5 المهمات الجديدة

‏قامت اللعبة بإضافة مجموعة من المهمات الجديدة حتى تزيد من الحماس بداخل اللعبة وتزيد من الإثارة والمغامرة:

The Big Score: في هذه المهمة يقوم البطل بسرقة بنك ضخم في لوس سانتوس، وخلال المهمة يكون هناك الكثير من المشاحنات مع رجال الشرطة.

The Prison Break : أما عن هذه المهمة سيتم فيها الهروب من أقوى السجون الموجودة في مدينة لوس سانتوس.

The Doomsday Heist : البطل خلال هذه المهمة يتحدى مجموعة قوية من المجموعات الإرهابية ويستطيع التصدي لهم.

The Los Santos Drug Wars: أما عن هذه المهمة فهي مليئة بال التحديات لأن اللاعب يتعاون مع مجموعة من اللاعبين الآخرين حتى يتمكن من هيئة قاعدة خاصة بالمخدرات في المدينة.

The Cayo Perico Heist: أيضا هذه من المهمات الجماعية حيث يتم فيها الاتحاد مع الآخرين رغبةً في سرقة جزيرة عامرة بالأموال.

The Contract: في المهم يتم إنقاذ دكتور دي.

‏مجموعة من المهمات الأخرى

‏حرصت الشركة على إضافة مجموعة من التحديات التي تتناسب مع جميع الأذواق سواء التحديات الفردية أو الجماعية وأيضًا تحديات خاصة بقيادة السيارات: