“امتى الاجازة” .. هل غدا عطلة رسمية في العراق؟ الأمانة العامة لمجس الوزراء توضح جدول العطل الرسمية 2024

هل غدا عطلة رسمية في العراق؟ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح جدول العطل الرسمية 2024، لكثير من عمليات البحث تتجه في الوقت الحالي للتعرف على مواعيد العطلات والإجازات الرسمية في العراق خلال الأيام القادمة، حيث تتميز دولة العراق بالكثير من الأعياد الوطنية والمناسبات الاجتماعية التي يحتفل بها المواطنون على مدار العام، كما تقوم الحكومة العراقية بمنح الطلاب والعاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إجازات رسمية خلال هذه العطلات، وفيما يلي سوف نجيب على السؤال الذي تصدر الكثير من منصات البحث خلال الساعات الأخيرة وهو هل غدا عطلة رسمية في العراق؟

هل غدا عطلة رسمية في العراق؟

نظرا للتساؤلات التي تتردد بكثرة حول مواعيد العطلات الرسمية في العراق، قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتوضيح الأمر من خلال طرح الخريطة الزمنية وجدول العطل الرسمية للعام الحالي 2024، حيث يتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه والتعرف على أبرز المناسبات والعطلات التي سيتم الاحتفال بها خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان كل ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول وجود عطلة رسمية غدا ما هي إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما اشارت إلى أن العطلة القادمة خلال الشهر الحالي ستكون يوم الثلاثاء الموافق التاسع من إبريل 2024، والتي ستكون بمناسبة سقوط النظام الديكتاتوري، والتي ستكون في كردستان فقط، وتليها إجازة عيد الفطر المبارك، ولا توجد أي عطلات أخرى قبل هذا الموعد.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

نستعرض معكم خلال هذه الفقرة جدول العطل الرسمية التي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عنه مؤخرا، وهو كالتالي: