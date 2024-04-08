ماكو اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى الحكومة العراقية بهدف تحسين الدخل لأصحاب الدخل المنخفض ومن أجل تخفيف العبء عن المواطنين المستحقين لسبل الدعم المختلفة وذلك وفق معايير وأحكام لا بد من توافرها في المتقدم، ومن خلال منصة مظلتي التي أطلقتها الوزارة يمكن للمستفيدين من المبادرة الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة لمستحقي دعم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ٢٠٢٤

في ظل الجهود المبذولة في دولة العراق لمساعدة المواطنين ونهضة دولة العراق تقدم الحكومة العراقية العديد من المساعدات والمعونات إلى الفئات المستحقة ومن تتوفر بهم شروط استحقاق سبل الدعم المختلفة وذلك من أجل مساعدتهم للحصول على حياة كريمة، وتعتمد خطوات التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، ويتم الاستعلام الكترونيا من خلال اتباع هذه الخطوات:

على المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الالكترونية.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم اختيار أيقونة دعم الرعاية الاجتماعية من الخيارات المتاحة.

ثم بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الاستعلام.

يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

يتم الضغط على أيقونة عرض، وبعدها سيتم إظهار التفاصيل المطلوبة.

الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بأكمله، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: