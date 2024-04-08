“دلعي عيالك يا ست الكل“ تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعرب سات.. استقبليها الآن

تردد قناة طيور الجنة، تعد قناة طيور الجنة من أقدم وأنجح القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال، فعلى مدار ستة عشر عاما هي عمر القناة لم تفقد جمهورها واستمرت في تجديد نفسها وتطوير محتواها، وتميزت القناة بالأطفال الذين يقدموا الأناشيد والأغاني بأداء مميز ورائع جذب ملايين الأطفال من كافة أنحاء الوطن العربي، واليوم سنقدم لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وإعدادات الضبط.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة لم يحبها فقط الأطفال ولكن أسرهم أيضا لأنها تقدم محتوى مميز يجمع بين الترفيه والتعليم، فجميع الأغاني تقوم بتوصيل رسائل نافعة وتعلم الاطفال السلوكيات الدينية والأخلاقية وآثارها الطيبة على المجتمع، ويتابع القناة جمهور كبير يحفظ عن حب كافة أناشيدها المميزة التي لازالت علامة لبعض الأجيال السابقة، كما تخاطب القناة الأطفال بطريقتهم ومن خلال أطفال من أعمارهم يقدمون برامج القناة بحرفية وأداء مثالي، ونظرا لكثرة بحث البعض عن تردد تردد قناة طيور الجنة سنستعرض لكم فيما يلي كافة إعدادات ضبط التردد على النايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : 11274

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يدير قناة طيور الجنة خالد مقداد صاحب القناة ومؤسس فرقة طيور الجنة ومنتج أغاني القناة والذي يؤدي في الكثير منها دور رب العائلة، وقد نجح السيد خالد في الحفاظ على نجاح القناة والنهوض بمستواها ويحرص على وصول القناة الى جميع المشاهدين بشكل مجاني وبدون أي مشاكل في البث، ولمن لا يستطيعون استقبال القناة نوضح لكم فيما يلي ترددها على العرب سات.