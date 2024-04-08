تكنولوجيا
بدون حظر الحساب.. طريقة شحن جواهر فري فاير مضمونة 100% – سابق الكل في المعرفة
يحتاج اللاعبين في لعبة ” فري فاير” إلى تزويد الجواهر، والتي تساعدهم في شراء الأسلحة النارية وكسب المعركة والفوز بالجائزة، ولذلك قمنا اليوم في موقع البديل الإلكتروني بنشر طريقة شحن جواهر فري فاير بأفضل وأسهل الطرق، بديلاً عن المواقع الأخرى والتي قد تكون سبباً في اختراق حسابك الشخصي أو تعطيله، فتابع معاً خطوات شحن الجواهر من على موقع المركز الرسمي للعبة جارينا shop2game.
طريقة شحن جواهر فري فاير
يذكر أن طريقة شحن جواهر فري فاير، تشتمل على:
- التوجه مباشرة إلى موقع shop2game أو مركز الشحن الرسمي
- قم باختيار اللعبة
- تحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول
- سيطلب منك تحديد نوع الدولة
- قم بتسجيل معرف اللاعب
- حدد قيمة الشحن التي ترغب بها
- قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في لعبة جارينا
- قم بتأكيد عملية الشحن
سعر جواهر فري فاير
على جانب آخر، تمثل كل جوهرة قيمة شحن معينة، سنتعرف على كل واحدة منهم الآن:
- عند الشحن بـ 2200 وسعره 20 دولار، تحصل على 220 جوهره مجاناً
- عند الشحن بـ 1080 جوهرة تحصل على 108 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 530 جوهرة تحصل على 53 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 210 جوهرة تحصل على 21 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 100 جوهرة تحصل على 10 جواهر مجاناً
- وتستخدم الجواهر في اللعبة، من أجل شراء الأسلحة النارية التي تُساعد اللاعب في عملية القتال
- وكلما زادت عدد الجواهر، التي يحصل عليها اللاعب تزداد معها أيضًا عدد الهدايا المجانية