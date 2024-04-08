امتى موعد التغيير الوزاري المرتقب 2024 في مصر+ ميعاد حلف اليمين المنتظر وأهم الوزارات اللي هتتغير

موعد التغيير الوزاري المرتقب، بعد انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحلف القسم لفترة رئاسة جديدة أمام مجلس النواب الكثير من الأحاديث دارت حول تجديد مجموعة من الوزارات وإحداث بعض التغيرات في الحكومة المصرية حتى يتم الارتقاء بها إلي الأفضل ولكن حتى الآن هي فقط مجرد أحاديث تدور عن اختيار مجموعة من الوزراء الجدد لينضموا إلى الحكومة المصرية وسوف يتم إحداث التغيير فقط في مجموعة من الوزارات ولكن ليست الوزارات الأساسية وفي المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

موعد التغيير الوزاري المرتقب

دارت الكثير من الأحاديث عن حدوث تغيير في بعض وزارات الحكومة المصرية وهذا التغيير سوف يشمل مجموعة من الوزارات الغير أساسية منها وزارة الأوقاف ووزارة المالية والكثير من الوزارات الأخرى بالإضافة إلى أن هناك بعض الوزراء سوف يتنحوا عن مناصبهم لأسباب غير معروفة والبعض الآخر سوف ينضم إليه بعض المسؤوليات الأخرى كوزارات جديدة والبعض سوف يتولى منصب واحد فقط بعد أن كان يتولى منصبين وتم تحديد موعد التغيير الوزاري ليكون في الربع الثاني من العام الحالي وهو عام 2024 وبالتحديد سوف يكون في نهاية شهر أبريل أو مايو أو يونيو وسوف يتم التصريح بعد أن يتم الانتهاء من السنة المالية الخاصة بهذا العام وبعد إجراء كافة الاستعلامات.

‏موعد حلف القسم

‏أكدت الكثير من المصادر أنه سوف يتم النظر في عملية التغيير الوزارى حتى يتم رفع التقارير الخاصة بمراجعة بيانات الوزراء الجدد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد أن يتم حلف القسم لتولي فترة رئاسية جديدة والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أبريل الحالي.