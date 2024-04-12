متى يعود انقطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر بعد تعطيل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية

حدد مجلس الوزراء موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر، حيث كان المجلس أعلن عدم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان، وسيتم استئناف العمل من جديد مع انتهاء إجازة عيد الفطر، ليعود الجدول مرة أخرى بهدف مواجهة التحديات التي ستخوضها الدولة نتيجة اقتراب فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لذا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بميعاد قطع الكهرباء.

موعد عودة انقطاع الكهرباء

وكشف مجلس الوزراء المصري عدم تنفيذ العمل بجدول تخفيف الأحمال إلى نهاية إجازة عيد الفطر، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، ويرجع الهدف من تمديد فترة عدم قطع التيار الكهربائي، من أجل إمكانية استمتاع المواطنين بقضاء إجازة العيد مع الأسر بشكل جيد دون وجود منغصات مثل قطع الكهرباء عليهم، وسيكون موعد القطع من الساعة 11صباحًا إلى الخامسة مساءً، ليتم الفصل ساعتين بين كل مجموعة والأخرى، ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقليص ساعات قطع الكهرباء عن المواطنين، إذ كانت تتجاوز 4 ساعات في اليوم.

جدول تخفيف الأحمال للكهرباء في مصر

وإلى الآن لم يحدد اليوم الذي ستُقطع فيه الكهرباء، إذا سيتم العودة بجدول تخفيف الأحمال بعد العيد المبارك وذلك بعد تحديد المجلس الوزراء اليوم الذي سيبدأ فيه العمل بالجدول، وجدير بالذكر أنه تم تنفيذ جدول الأحمال العام الماضي نظرًا للتحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة صيفًا، وينتظر المواطنين إصدار الجدول لمعرفة توقيت قطع الكهرباء لديهم، لذا على الأفراد متابعة صفحتين وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء المصري للحصول على الجدول.