ما هي خطوات التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن 2024 وشروط استحقاق الدعم عبر موقع صندوق المعونة

يعد التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين، بهدف الحصول على الدعم المقدم لهم لتوفير متطلباتهم، حيث تحرص الأردن على تقديم هذا الدعم لمواطنيها من أجل مساعدة الأسر لديها في مواجهة أعباء الحياة، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل غلاء الأسعار، ولكي يحصل الأفراد على الدعم يوجد عدة شروط، لذا سنتحدث في المقال عن كل ما يخص الدعم التكميلي والشروط اللازمة للتقديم.

التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن

ويبلغ قيمة الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنية من 50 إلى 200 دينار شهريًا، وفق عدد أفراد الأسرة الواحدة والدخل الشهري لها، لذا يريد المواطنون معرفة آلية التقديم في الدعم التكميلي، وذلك بواسطة السطور التالية::

اذهب إلى صفحة الرسمية لصندوق المعونة في الأردن.

قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية يليها الضغط على خانة الدعم الوطني.

اكتب كافة البيانات التي يجب إدخالها وإرسال المستندات المطلوبة كذلك.

وفي النهاية انقر على أيقونة إرسال الطلب.

وسوف تصل لك رسالة إذا سوف تتمكن من صرف الدعم الخاص بالبرنامج أم لا.

ما هي شروط الدعم التكميلي في الأردن؟

حدد الصندوق الوطني عدة شروط يجب توافرها للراغبين في الحصول على الدعم، والتي تتمثل في التالي: