في يومين بس وبخلطات بسيطة.. طريقة إزالة بقع الوجه والبثور السوداء

مع اقتراب عيد الفطر، تبحث النساء عن وصفات فعالة وطبيعية لإزالة البقع من الوجه في وقت قصير وأن تحدي إزالة البقع في يومين يعتبر مهمة صعبة قد تؤدي إلى تلف البشرة، خاصة عند استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء تلك العيوب، كما تتسبب البقع التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية وعوامل أخرى، مما يحفز إفراز الميلانين الضار بالبشرة مع تقدم العمر، لذا، ينصح باللجوء إلى الماسكات الطبيعية الآمنة لإخفاء هذه البقع وتحسين مظهر البشرة،في هذا المقال، سنعرض لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية البسيطة التي لا تتطلب الكثير من الجهد وتُعطي نتائج فعّالة.

ماسك الليمون والعسل

المكونات

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

1 ملعقة صغيرة من العسل النقي

التحضير والاستخدام

في وعاء صغير، امزجي العصير الطازج من نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من العسل النقي.

قومي بتنظيف وجهك جيدًا بالماء الفاتر والصابون.

ضعي الماسك بلطف على بشرتك المنظفة باستخدام قطنة نظيفة أو فرشاة مخصصة لتطبيق الماسكات.

دعي الماسك يجف على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بواسطة منشفة نظيفة.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الزبادي والعسل والكركم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من العسل النقي

¼ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

التحضير والاستخدام:

في وعاء، اخلطي الزبادي والعسل والكركم حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتطبيق الخليط على وجهك بطريقة متساوية.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وخالية من البقع.

ملاحظة: قبل استخدام أي ماسك، قومي بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من بشرتك للتأكد من عدم حدوث أي تفاعل جلدي سلبي.