خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

ترغب النساء في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر، إذ يرغبن في معرفة خطوات التقديم على المنحة، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في المنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتهدف تلك المنحة إلى تقديم المساعدة للنساء الجزائريات لمواجهة صعاب الحياة، لذا سنتعرف في المقال عن كل ما يخص تقديم في المنحة والشروط اللازمة لها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

وتستطيع جميع النساء في الجزائر التقديم على منحة، وهذا بشكل إلكتروني عبر صفحة الوكالة الوطنية للتشغيل، ومن يرغب في التقديم عليه باتباع السطور التالية:

اضغط على الوكالة الوطنية للتشغيل .

ثم انقر على خانة تسجيل الدخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل في الموقع وهي اسم المستخدم وكلمة السر وكذلك البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بإرسال المستندات المطلوبة عند التسجيل.

وانتظر الرد على طلبك سواء القبول أو الرفض.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت؟

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن المنحة وحددت عدة شروط يجب توافرها في المتقدمات، والتي تشتمل على الآتي:

يجب على المتقدمات أنّ تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية.

لا يوجد لديها مصدر دخل ثابت.

كما لابد أن تكون المتقدمة غير متزوجة من أحد العاملين في القطاع العام.

تحصل على المنحة الأرامل والمطلقات.

الأوراق المطلوبة في منحة المرأة الماكثة في الجزائر

وتتساءل المواطنات الجزائريات على الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في المنحة، والتي تشتمل على الآتي: