تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد وموعد نزوله

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق كما أعلن عنها مجلس الوزراء، حيث تعمل الحكومة على رفع رواتب المتقاعدين من أجل تحسين معيشتهم بالإضافة إلى أن الزيادة قد تصل إلى 20% من الرواتب وتكون الزيادة لكلًا من المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكرين، كما أن الزيادة لا تعتمد على المدة التي قضاها المتقاعد في العمل.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تعمل الحكومة العراقية على تحسين ظروف المتقاعدين عن طريق رفع أجور التقاعد، وتكون الزيادة معتمدة على قيمة الراتب حيث الرواتب التي قيمتها 500 ألف دينار أو أقل تحصل على زيادة تصل إلى 50 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن الرواتب التي تكون أعلى من 500 ألف دينار حتى مليون دينار تكون حوالي 100 ألف دينار عراقي كما يحصل أصحاب رواتب مليون دينار على زيادة قدرها 150 ألف دينار عراقي.

مميزات زيادة الرواتب في العراق

تعددت المميزات التي يحصل عليها المتقاعد عند زيادة الرواتب، وتكون المميزات كما يلي:

تحسين المعيشة.

توفير حياة جيدة وكريمة.

القدرة على مواجهة الغلاء.

القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

تقليل الفقر.

القضاء على البطالة.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط التي يمكن عبرها الحصول على راتب التقاعد، وتكون هذه الشروط كما يلي:

تخطى عمر 60 عامًا.

قضاء 20 عامًا في الخدمة.

أن يكون الفرد ملتزم بجميع شروط هيئة المعاشات.

كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد

سهلت وزارة المالية العراقية طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد، وتكون خطوات الاستعلام كالتالي: