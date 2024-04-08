ختامها مسك “شباب البومب” موعد الحلقات الأخيرة وتردد قناة روتانا خليجية 2024، يُعَدُّ مسلسل “شباب البومب” في موسمه الثاني عشر من الأعمال الدرامية الكوميدية المميزة، حيث يتميز بوجوده ضمن أبرز الإنتاجات التلفزيونية في الوطن العربي، يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وهو فترة مهمة في عالم الدراما التلفزيونية العربية، حيث يتم إطلاق العديد من الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المهمة خلال هذا الشهر المبارك.

ختامها مسك مسلسل “شباب البومب” موعد الحلقات الأخيرة 2024

مع الأيام الأخيرة في رمضان تجد أن ختامها مسك “شباب البومب” موعد الحلقات الأخيرة 2024، ويتم عرض المسلسل عبر شاشة قنوات روتانا خليجية، حيث ستتمكن من متابعة المسلسل وذلك في الأوقات التالية:

السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة روتانا خليجية 2024

بعد أن توصلنا معا على مسلسل “شباب البومب” موعد الحلقات الأخيرة ننتقل إلى تردد قناة روتانا خليجية 2024، حيث ستتمكن من متابعة باقة مميزة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، وخاصة مسلسل “شباب البومب”، وذلك فقط عندما تقوم بتثبيت قناة روتانا خليجية على جهازك من خلال التردد التالي: