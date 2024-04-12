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سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024 وكيفية الاستعلام إلكترونياً عن الراتب
سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة كما أعلنت عنه وزارة المالية، حيث حرصت الحكومة العراقية على رفع رواتب الموظفين بدءا من عام 2024 وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أدت إلى الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في البلاد بالإضافة إلى أن الزيادة في الرواتب تختلف حسب الفئة التي ينضم إليها الموظف وقد تبدأ من 10% وتصل إلى 30% من الراتب.
سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة
حددت وزارة المالية أن الزيادة في الرواتب سيحصل عليها كافة الموظفين في مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددهم 450 ألف موظف، حيث أن معدل الرواتب في البلاد يبدأ من 2.060.000 دينار رواتب منخفضة حتى 9.150.000 دينار رواتب مرتفعة، وسلم الرواتب يعتمد على الآتي:
- درجة الوظيفة.
- المؤهل العلمي.
- الخبرة العملية.
الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق
أعلنت وزارة المالية عن الخطوات التي يمكن عبرها الاستعلام عن الرواتب التي يحصل عليها الموظفين، وتكون طريقة الاستعلام عن الرواتب كالتالي:
- أعلنت وزارة المالية أن الزيادة في الرواتب قد تصل إلى 50% كحد أقصى للزيادات.
- بعد الزيادة أصبح الحد الأدنى الذي يحصل عليه الموظف في البلاد شهريًا حوالي 600 ألف دينار عراقي.
- يحصل الموظفين في فئة الدرجة الأولى على رواتب وصلت إلى 20 مليون دينار عراقي بعد الزيادة شهريًا.
- أما في الدرجة الثانية شهريًا تكون رواتب الموظفين بعد الزيادة نحو 18 مليون دينار.
- وصلت رواتب الدرجة الثالثة شهريًا بعد الزيادة إلى 16 مليون دينار عراقي.
- تكون الزيادة لكل درجة وظيفية مختلفة عن الأخرى، حيث أنها تحدد حسب الجهات المختصة بالإضافة إلى الوظيفة.