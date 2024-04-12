سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024 وكيفية الاستعلام إلكترونياً عن الراتب

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة كما أعلنت عنه وزارة المالية، حيث حرصت الحكومة العراقية على رفع رواتب الموظفين بدءا من عام 2024 وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أدت إلى الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في البلاد بالإضافة إلى أن الزيادة في الرواتب تختلف حسب الفئة التي ينضم إليها الموظف وقد تبدأ من 10% وتصل إلى 30% من الراتب.

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة

حددت وزارة المالية أن الزيادة في الرواتب سيحصل عليها كافة الموظفين في مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددهم 450 ألف موظف، حيث أن معدل الرواتب في البلاد يبدأ من 2.060.000 دينار رواتب منخفضة حتى 9.150.000 دينار رواتب مرتفعة، وسلم الرواتب يعتمد على الآتي:

درجة الوظيفة.

المؤهل العلمي.

الخبرة العملية.

الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

أعلنت وزارة المالية عن الخطوات التي يمكن عبرها الاستعلام عن الرواتب التي يحصل عليها الموظفين، وتكون طريقة الاستعلام عن الرواتب كالتالي: