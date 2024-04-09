“انفينكس بتعمل عظمة“ هاتف انفنكس Note 40 Pro 5G.. هاتف الاحلام بمواصفات مميزة وسعر معقول

هاتف Note 40 Pro 5G من انفنكس من الهواتف الحديثة المميزة التي تدعم الجيل الخامس وتتوافر فيها الإمكانيات العالية مع رقي الشكل وجاذبية التصميم وذلك بشهادة المستخدمين وأراء الخبراء المختصين في مجال الأجهزة الذكية، وقد رشحته مواصفاته القياسية الى المنافسة بقوى في سوق الهواتف المحمولة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف هونر X7b 5G وسعره.

هاتف انفنكس Note 40 Pro 5G

سيجذب هاتف انفنكس Note 40 Pro 5G المهتمين بالبحث عن هاتف بسعر معقول مع مواصفات جيدة وأداء قوي، ولمعرفة مواصفات الهاتف تابع سطورنا التالية :

يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس ونظام التشغيل اندرويد 14.

الهاتف خفيف الوزن ويبلغ وزنه 190 جرام، وأبعاد الهاتف 164.3×74.5×8.1 مللي متر.

نوع شاشة الهاتف AMOLED ومقاسها 6.7 بوصة بجودة HD ومستوى سطوع شديد يصل الى 1300 شمعة.

معالج الهاتف ثماني النواة نوعه Dimensity 7020 بما يضمن أداء قوي وسريع للهاتف مهما بلغ حجم التطبيقات المشغلة.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

الهاتف مقاوم للماء والغبار ولا يصاب بأي ضرر عند التعرض لأيا منهما.

مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت والرامات 8 جيجا بايت ونوعها LPDDR4X.

سعة بطارية هاتف انفنكس Note 40 Pro 5G تبلغ 5000 مللي امبير، وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

الهاتف محمي عن طريق إمكانية الغلق ببصمة الاصبع وبصمة الوجه.

الهاتف مزود بطبقة حماية خارجية على الشاشة، وبسماعات ستيريو، ويدعم خاصية NFC.

سعر هاتف هونر X7b 5G

يتوافر هاتف انفنكس Note 40 Pro 5G باللونين الأخضر الزيتي والذهبي وهي ألوان جذابة وفريدة، ويبلغ سعره في الأسواق السعودية 1000 ريال سعودي، وفي مصر يبلغ سعر الهاتف 14500 جنيه.