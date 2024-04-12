رابط منصة مظلتي.. كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الطريقة التي أتاحتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل تسهيل معرفة الأشخاص المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية ويضم البرنامج نحو 300 ألف مستفيد وحرصت الحكومة العراقية على تلبية احتياجات المواطنين المحتاجين وذلك عبر برامج الدعم المختلفة التي تكون بمثابة دخل شهري للعديد من الأسر، كما سهلت الحكومة طريقة الانضمام للدعم.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الخطوات التي يمكن عبرها الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتكون خطوات الاستعلام كالتالي:

اتجه إلى منصة مظلتي

هناك كود ظاهر يلزم إدخاله لتمكن من فتح الموقع.

انقر القائمة بالصفحة الرئيسية.

يجب تحديد الوجبة، بالإضافة إلى الدفعة.

اكتب رقم المتقدم بالانضمام، وبعدها الاسم.

اضغط ( المستفيدين من الرعاية الاجتماعية).

انقر تحميل.

يمكنك الإطلاع على الأسماء في الملف بعد التحميل.

عند الرفض يمكن إعادة التقديم مرة أخرى في الوجبة التالية.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الشروط التي تمكن الأشخاص من القبول في الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالتالي: