ميزة جديدة تبهر الجميع.. تحميل تحديث واتس اب جي بي احدث اصدار ضد الحظر 2024 – سـابق في المعرفة

حدثت شركة واتس اب تطبيق واتس اب جي بي، إحدى اصداراتها واليوم ننشر لكم في موقع البديل الإلكتروني خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي، وذلك بعد أن لقى التطبيق انتشار واسع في العالم العربي لما به من مميزات فريدة ومتنوعة، لا توجد بتطبيق الواتساب الرسمي حيث أنه يُقدم لمستخدمي تجربة تواصل مختلفة وأكثر خصوصية وأمان، فما هي هذه المميزات وخطوات تحميل الإصدار الجديد هذا هو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

تحميل تحديث واتس اب جي بي

يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني، خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي بشكل سهل وبسيط، وهي:

أولاً: عليك أن تقوم بتحميل تطبيق واتس اب جي بي، على هاتفك المحمول من على تطبيق جوجل بلاي

ثانياً: تأكد من أن الإصدار الذي قمت بتحميله، يتناسب مع نظام التشغيل الخاص بموبيلك أو iOS

ثالثاً: تأكد من أنك قمت بإيقاف خاصية تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة أو موثوق بها، وذلك بالدخول إلى إعدادات الهاتف

رابعاً: انتهى من تحميل التطبيق على هاتفك

خامساً: قم بالانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة، بعد تحميل التطبيق

سادساً: تأكد من أن التطبيق يعمل بشكل جيد، وذلك عن طريق فتح التطبيق

سابعاً: قم بتفعيل التطبيق من خلال كتابة رقم هاتفك

ثامنا ً: بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك، تحتوي على رمز التحقق

تاسعاً: سيطلب منك بعدها إدخال هذا الرمز، واستكمال ملفك الشخصي

بعض العيوب الموجودة بتطبيق واتس اب جي بي

وعلى الرغم من المميزات التي يتميز بها تطبيق واتس اب جي بي، إلا أن لاحظ بعض من المستخدمين عيوب بالتطبيق مثل: