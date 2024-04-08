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هتعمليه بكميات كبيره.. طريقة عمل بسكويت النشادر باسراره وتكاته
فطار العيد جاهز.. طريقة عمل بسكويت النشادر
تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل، فهو واحد من أنواع المخبوزات التي لابدّ من تواجده مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يمكنك تناوله في الصباح على وجبة الإفطار إلى جانب مشروبك المفضل، إليكم خطوات عمل بسكويت النشادر بخطوات بسيطة وسهلة ولا يستغرق منك الكثير من الوقت كما يعتقد البعض، ابقوا معنا للاطلاع على الطريقة بالتفصيل.
طريقة تحضير بسكويت النشادر
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.
- خمسة حبات من البيض.
- كوب من السمن الذائب.
- كوب ونصف من السكر.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشادر.
- 2 ظرف من الفانيليا.
خطوات عمل بسكويت النشادر
يمكنك تحضير بسكويت النشادر بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة مقارنة بأسعار المحلات، فعليكم الالتزام بالطريقة خطوة بخطوة للحصول عليه ناجح ومقرمش، وتكون الخطوات كالتالي:
- إضافة البيض والسكر إلى العجان وإذا لم يتوفر عندك، يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي، وتضرب المكونين قليلًا لمدة خمسة دقائق مع فصل العجان من دقيقة لأخرى.
- وضع النشادر إلى الحليب والتقليب حتى يذوب.
- إضافة الحليب بالنشادر إلى مزيج البيض وتخفق المكونات مرة أخرى.
- بعد ذلك إضافة السمنة وتعجن المكونات مرة أخرى.
- إضافة الدقيق إلى وعاء عميق وإضافة إليه البيكنج باودر، وتقلب حتى يمتزجوا.
- سكب الخليط السائل على الدقيق، ثم القيام العجن باليد حتى تلم العجينة وتصبح لينة ولا تلتصق باليد.
- تغطية العجينة وتركها ترتاح لمدة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة.
- تأخذ قطعة من العجينة ووضعها في ماكينة البسكويت مع لف العجينة حتى يتشكل البسكويت.
- يوضع في صاج الخبز، وبعد الانتهاء من التشكيل بنفس الطريقة السابقة.
- يوضع الصاج في الفرن على حرارة متوسطة تتراوح ما بين 160: 170 درجة مئوية.
- تركه يخبز لمدة من 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح من أعلى وأسفل.
- يقدم على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع تناول كوب من المشروب الساخن.