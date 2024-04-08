هتعمليه بكميات كبيره.. طريقة عمل بسكويت النشادر باسراره وتكاته 

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل، فهو واحد من أنواع المخبوزات التي لابدّ من تواجده مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يمكنك تناوله في الصباح على وجبة الإفطار إلى جانب مشروبك المفضل، إليكم خطوات عمل بسكويت النشادر بخطوات بسيطة وسهلة ولا يستغرق منك الكثير من الوقت كما يعتقد البعض، ابقوا معنا للاطلاع على الطريقة بالتفصيل.

طريقة تحضير بسكويت النشادر

ستة أكواب من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.

خمسة حبات من البيض.

كوب من السمن الذائب.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشادر.

2 ظرف من الفانيليا.

خطوات عمل بسكويت النشادر

يمكنك تحضير بسكويت النشادر بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة مقارنة بأسعار المحلات، فعليكم الالتزام بالطريقة خطوة بخطوة للحصول عليه ناجح ومقرمش، وتكون الخطوات كالتالي: