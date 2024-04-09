توقيت صلاة العيد في جميع محافظات مصر 2024 وضوابط وزارة الأوقاف

موعد صلاة العيد في محافظات مصر كما أعلنت وزارة الأوقاف عنه، حيث أن الوزارة قامت بتحضير الساحات بالإضافة إلى المساجد في كافة الجمهورية من أجل أداء سنة صلاة العيد حيث أن النبي (ص) قد أوصى بها بالإضافة إلى أن صلاة العيد تضيف البهجة إلى نفوس المواطنين، كما أوضحت الوزارة الضوابط التي يجب أن يلتزم بها كافة الأشخاص الذين سيقومون بأداء الصلاة.

موعد صلاة العيد في محافظات مصر

جهزت وزارة الأوقاف بالإضافة إلى هيئة المساجد عدد كبير من الأئمة والأشخاص الذين سيقومون بخطبة صلاة العيد، كما أعلنت الوزارة عن مواعيد الصلاة التي تكون كالتالي:

تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة في الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة الجيزة تكون في الساعة 5:58 صباحًا.

أما في محافظة الإسكندرية تكون صلاة العيد في 6:02 صباحًا.

كما أن صلاة العيد في محافظة الفيوم تكون في 6:00 صباحًا.

تكون صلاة العيد في محافظات مصر بدء من 5:53 صباحًا في بعض المحافظات حتى 6:02 صباحًا في محافظات أخرى.

ضوابط صلاة العيد في مصر 2024

حددت وزارة الأوقاف العديد من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند الذهاب لأداء صلاة العيد، وتكون هذه الضوابط كالتالي: