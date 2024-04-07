تكنولوجيا

“سامسونج a55 5g اجمد من كاميرا الايفون” Samsung Galaxy A55 5G وحش التصوير الجديد

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ ساعة واحدة
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Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

شركة “سامسونج” تُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وتتسم بسعيها المستمر لتوفير تجارب ممتازة للمستخدمين في جميع الفئات، ومع إطلاق هاتف “Samsung Galaxy A55 5G”، تقدم الشركة تجربة جديدة ومثيرة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتميز “سامسونج جالاكسي A55 5G” بتصميم أنيق وجذاب، ويحتوي على إطار معدني وزجاج مقاوم للماء، مما يمنحه مظهرًا فاخرًا، كما يتمتع هاتف Samsung Galaxy A55 بشاشة كبيرة عالية الدقة اليك مواصفات  Samsung Galaxy A55 5G وعيوب وسعر في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55

الشاشة6.6 بوصة
المعالجSamsung Exynos 1480
الذاكرة الداخلية128/ 256 جيجابايت
الذاكرة العشوائية8/ 12 جيجابايت
الكاميرا50 + 12+ 5 ميجابكسل
البطارية5000 مللي أمبير
نظام التشغيلاندرويد 14
واجهة المستخدمOne UI 6.1
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

أبعاد هاتف Samsung Galaxy A55

الطول161.1 مم
العرض77.4 مم
السمك8.2 مم
وزن الجهاز213 جرام
خامات الصنعالإطار مصنوع من الألومنيوم والظهر من الزجاج جوريلا جلاس
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

الشبكات وشرائح هاتف Samsung Galaxy A55

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRSيدعم
EDGEيدعم
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شريحة (Hybrid SIM)

شاشة هاتف Samsung Galaxy A55

نوع الشاشةSuper AMOLED
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
بدقة2340 × 1080 بكسل
إبعاد الشاشة9: 19.5
نسبة الشاشة85.8 %
كثافة البيكسلات390 بكسل× بوصة
درجة السطوع1000 شمعة
طبقة الحمايةزجاج غوريلا جلاس
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

المعالجات والذاكرة والرام لهاتف Samsung Galaxy A55

اسم المعالجSamsung Exynos 1480
دقة التصنيع4 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالج
  • ثماني النواة
  • رباعي النواة 2.75 جيجاهرتز
  • رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز
معالج الرسوماتXclipse 530
الرام8/ 12 جيجابايت
مساحة التخزين128/ 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجيةيدعم (MicroSD)
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

الكاميرات والتصوير لهاتف Samsung Galaxy A55

الكاميرا الخلفية
  • ثلاث كاميرات
  • 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
  • 5 ميجابكسل (تصوير الماكرو) 2.4/ F
الفيديو
  • دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
  • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاشيدعم
الكاميرا السيلفي32 ميجابكسل 2.2/ F
الفيديو
  • دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
  • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاشلا يدعم
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G

البطارية والشحن لهاتف Samsung Galaxy A55

نوع البطاريةليثيوم بو
سعة البطارية5000 مللي أمبير
الشحن السريع25 واط
البطاريةغير قابلة للإزالة

سعر هاتف Samsung Galaxy A55

هاتف سامسونج Galaxy A55 5G لم يتم توفيره في مصر حتى الآن، ومن المتوقع طرحه داخليًا خلال الفترة المقبلة، ولكن سعر الهاتف بالخارج يبدأ من 480 دولار أي ما يعادل 23.688 جنيهًا، وأما عن سعر الهاتف في الوطن العربي كالتالي:

  • سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G في السعودية 1700 ريال.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G في الإمارات 1550 درهم.
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ ساعة واحدة
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