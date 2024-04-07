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“سامسونج a55 5g اجمد من كاميرا الايفون” Samsung Galaxy A55 5G وحش التصوير الجديد
شركة “سامسونج” تُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وتتسم بسعيها المستمر لتوفير تجارب ممتازة للمستخدمين في جميع الفئات، ومع إطلاق هاتف “Samsung Galaxy A55 5G”، تقدم الشركة تجربة جديدة ومثيرة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتميز “سامسونج جالاكسي A55 5G” بتصميم أنيق وجذاب، ويحتوي على إطار معدني وزجاج مقاوم للماء، مما يمنحه مظهرًا فاخرًا، كما يتمتع هاتف Samsung Galaxy A55 بشاشة كبيرة عالية الدقة اليك مواصفات Samsung Galaxy A55 5G وعيوب وسعر في الأسواق.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55
|الشاشة
|6.6 بوصة
|المعالج
|Samsung Exynos 1480
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 12+ 5 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
|واجهة المستخدم
|One UI 6.1
أبعاد هاتف Samsung Galaxy A55
|الطول
|161.1 مم
|العرض
|77.4 مم
|السمك
|8.2 مم
|وزن الجهاز
|213 جرام
|خامات الصنع
|الإطار مصنوع من الألومنيوم والظهر من الزجاج جوريلا جلاس
الشبكات وشرائح هاتف Samsung Galaxy A55
|الشبكات
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شريحة (Hybrid SIM)
شاشة هاتف Samsung Galaxy A55
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|بدقة
|2340 × 1080 بكسل
|إبعاد الشاشة
|9: 19.5
|نسبة الشاشة
|85.8 %
|كثافة البيكسلات
|390 بكسل× بوصة
|درجة السطوع
|1000 شمعة
|طبقة الحماية
|زجاج غوريلا جلاس
المعالجات والذاكرة والرام لهاتف Samsung Galaxy A55
|اسم المعالج
|Samsung Exynos 1480
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|معالج الرسومات
|Xclipse 530
|الرام
|8/ 12 جيجابايت
|مساحة التخزين
|128/ 256 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|يدعم (MicroSD)
الكاميرات والتصوير لهاتف Samsung Galaxy A55
|الكاميرا الخلفية
|الفيديو
|فلاش
|يدعم
|الكاميرا السيلفي
|32 ميجابكسل 2.2/ F
|الفيديو
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن لهاتف Samsung Galaxy A55
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن السريع
|25 واط
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعر هاتف Samsung Galaxy A55
هاتف سامسونج Galaxy A55 5G لم يتم توفيره في مصر حتى الآن، ومن المتوقع طرحه داخليًا خلال الفترة المقبلة، ولكن سعر الهاتف بالخارج يبدأ من 480 دولار أي ما يعادل 23.688 جنيهًا، وأما عن سعر الهاتف في الوطن العربي كالتالي:
- سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G في السعودية 1700 ريال.
- سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G في الإمارات 1550 درهم.