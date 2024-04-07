“سامسونج a55 5g اجمد من كاميرا الايفون” Samsung Galaxy A55 5G وحش التصوير الجديد

شركة “سامسونج” تُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وتتسم بسعيها المستمر لتوفير تجارب ممتازة للمستخدمين في جميع الفئات، ومع إطلاق هاتف “Samsung Galaxy A55 5G”، تقدم الشركة تجربة جديدة ومثيرة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتميز “سامسونج جالاكسي A55 5G” بتصميم أنيق وجذاب، ويحتوي على إطار معدني وزجاج مقاوم للماء، مما يمنحه مظهرًا فاخرًا، كما يتمتع هاتف Samsung Galaxy A55 بشاشة كبيرة عالية الدقة اليك مواصفات Samsung Galaxy A55 5G وعيوب وسعر في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55