“عيد سعيد عليكم” موعد صلاة عيد الفطر 2024 جميع المحافظات وأماكن الصلاة تبعًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية

قام معهد البحوث الفلكية بالكشف على أن شهر رمضان الكريم عدته تكون 30 يومًا وسوف يتم الانتهاء منه في اليوم التاسع من شهر أبريل الجاري 2024، هذا بجانب أن غرة شهر شوال وأيضًا أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري 2024، وتجدر الإشارة بأن نسب البحث ترتفع حول كل ما يخص أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع التفاصيل الخاصة بذلك.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

بين المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2024، حيث إنه قال إنها تكون كما يلي:

في محافظة القاهرة سوف تكون في تمام الساعة 5:59.

كما أن صلاة العيد بمحافظة الجيزة سوف تكون في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

كذلك أن صلاة العيد بمحافظة بورسعيد سوف تكون في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

هذا بجانب أن صلاة العيد بمحافظة السويس سوف تكون في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

كما أن صلاة العيد بمحافظة العريش سوف تكون في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة العيد بمحافظة طابا سوف تكون في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

صلاة العيد بمحافظة شرم الشيخ سوف تكون في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في المساجد 2024

أوضح الدكتور هشام عبد العزيز الذي يكون رئيس وزاره الأوقاف أن إقامة صلاة العيد ستكون في كل المساجد التي يكون بها إقامة صلاة الجمعة كذلك أن الساحات العامة يكون بها إقامة صلاة العيد تبعًا لترتيب المديريات مع المحافظة التي تتبع لها، ويكون هذا عن طريق التنسيق بين المديرية والمحافظة ومن ثم تحدد الساحات التي يتم إقامة الصلاة بها.