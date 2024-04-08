“ماتنساش حبايبك تعيد عليهم” رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 وأروح العبارات الجميلة والمعايدات

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ترتفع التساؤلات من جانب الأشخاص حول رسائل تهنئة عيد الفطر 2024، وكذلك موعده فلكيًا بجانب عدد الإجازات التي سينالها المواطنين، وفيما يلي سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص ذلك.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2024

يمكنك إرسال أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 لعائلتك وأسرتك وأيضًا أصدقائك بمناسبة حلول العيد، وفيما يلي أروع تلك الكلمات التي من الممكن أن تستعين بها:

كل سنة وأنتم بخير وسعادة وكل أسرتكم بخير أيضًا، عيد فطر سعيد.

أتقدم لكم أجمل العبارات والكلمات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

العيد لا يتم اكتماله سوى بكم، كل عام وأنتم بخير.

أجمل وأروع التهاني أقدمها لكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد ومبارك أتمنى لكم السعادة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن الموعد الخاص بأول أيام عيد الفطر المبارك، بين أنه تبعًا للحسابات الفلكية أن الشهر الكريم سيكون ثلاثون يومًا، حيث إن غرة شهر شوال في يوم الأربعاء القادم الذي سيكون موافق العاشر من شهر أبريل 2024م، كما أن القرار الخاص بمجلس الوزراء قد بين أن عدد أيام العطلة في عيد الفطر سوف تكون حوالي ستة أيام، وذلك بشكل متتالي لجميع الموظفين في القطاع العام، فيكون بدايتها يوم الثلاثاء الذي سيوافق التاسع من شهر أبريل القادم، إلى يوم الأحد الذي سيوافق الرابع عشر من الشهر نفسه.