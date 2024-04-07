استخرج “yemenexam” .. رابط ارقام جلوس ثالث ثانوي اليمن 2024 الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية وخطوات الحصول عليها إلكترونيا

رابط أرقام جلوس ثالث ثانوي اليمن 2024 وخطوات الحصول عليها إلكترونيا، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اتجهت الكثير من مؤشرات البحث في اليمن للتعرف على كيفية الحصول على ارقام الجلوس التي تعد من أهم قواعد الدخول لأداء الاختبارات في اليمن، حيث يستعد الطلاب خلال الفترة الأخيرة لخوض اختبارات نهاية العام بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالكشف عن موعد بدء الامتحانات بشكل رسمي، والآن سوف ننقل لكم بالتفصيل رابط ارقام جلوس ثالث ثانوي اليمن 2024 وخطوات الحصول عليها إلكترونيا

رابط أرقام جلوس ثالث ثانوي اليمن 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى ضرورة قيام جميع طلاب ثالث ثانوي اليمن 2024 إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الاختبارات العامة التابعة للوزارة للتعرف على أرقام الجلوس لجميع الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك في مختلف الإدارات التعليمية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، وعلى جميع الطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على ارقام الجلوس على النحو التالي:

فتح الرابط الرسمي لموقع الإدارة العامة للاختبارات.

او الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

بعد ذلك قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال اسم الطالب أو الطالبة رباعيا.

تحديد نوع الصف الثالث الثانوي 2023-2024.

الضغط على زر البحث، و سوف يظهر رقم الجلوس مباشرة.

موعد اختبارات ثالث ثانوي اليمن 2024

وفقا للمعلومات الوارد من قبل وزارة التربية والتعليم في اليمن، فقد تقرر أن تبدأ جميع الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي 2024 لجميع طلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم 22 يونيو المقبل 2024، على أن تستمر الاختبارات لمدة أسبوعين.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستعداد الجدي لخوض الاختبارات وضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات اللازمة للحفاظ على سير فترة الامتحانات بشكل جيد وبدون حدوث أي مشكلات.