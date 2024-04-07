سحب 100.000 دولار من مسابقة الحلم و 2 كيلو ذهب!.. ازاي تكسب في الحلم بدون تفكير كتير!!

مع أواخر شهر رمضان المبارك، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول المسابقات والبرامج التي يتم تفعيلها في هذا الشهر الكريم، ومن أبرزها مسابقة الحلم، حيث إن هذه المسابقة توفر جوائر مالية كُبر لجميع المتقدمين والراغبين في الإشتراك حتى أن الجائزة تصل إلى مليون دولار أمريكي، إضافة إلى أن بعض الفائزين يحصلون على جائزة تُقدر بنحو 2 كيلو من الذهب الخالص عند الفوز.

موعد سحب مسابقة الحلم

من المؤكد أن الإعلان عن سحب مسابقة الحلم يكون في بداية كل شهر ميلادي، وتحديدًا يوم الخميس، على أن كان أخر سحب لهذا الشهر يوم الخميس الماضي الموافق 4 من شهر أبريل 2024، ليتم اختيار المتقدمين بشكل عشوائي وفقًا للإجابات الصحيحة التي تمت عن طريقهم عبر إرسالها في رسائل نصية إلى المسابقة، ومن ثم يتم الإعلان عن هؤلاء الفائزون على الهواء مباشرة دون استثناء لأحد من المشتركين.

كيف اسحب في مسابقة الحلم

يمكنك الدخول إلى مسابقة الحلم والسحب على الجوائز المالية والعينية الكُبرى المقدمة، وفقًا للأرقام المتمثلة في الأتي:-

إمكانية الإشتراك من دولة مصر على رقم 95458.

كما يمكنك الإشتراك من دولة الإمارات على رقم 5544.

إضافة إلى إتاحة الإشتراك من دولة العراق على رقم 2266.

دولة الأردن يمكنك الإشتراك على رقم 94099.

وعقب إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم ستتمكن من الإشتراك في المسابقة بكل سهولة.