“فرصة لن تعوض” اشتري سيارة مستعملة هيونداي اتوماتيك بالسعودية بسعر اقل من 4000 ريال

تعتبر عملية شراء السيارات المستعملة اليد في السعودية خياراً جاذباً لعدد كبير من الأشخاص والأُسر لأنها تتيح الفرصة لامتلاك سيارة ذات جودة عالية وأداء قوي بسعر اقل وبفضل تعدد البدائل المتوفرة ووجود مراكز معتمدة لتجارة السيارات المستعملة فى السعودية يستطيع المتسوقون الاستفادة من العروض الرائجة في الأسواق لانتقاء السيارة التي تلائم متطلباتهم علاوةً على ذلك، قد يتحول شراء سيارة مستعملة إلى استثمار مربح إذا تم العناية بها وصيانتها بالشكل المناسب.

سيارات مستعملة بالسعودية رخيصة اقتصادية

يأتي سوق السيارات المستعملة في أي دولة حول العالم هو الأكبر على الإطلاق، لما يحتويه من عدد مركبات كبير بالإضافة الى الطرازات والموديلات المختلفة وتعتبر السوق السعودي للسيارات المستعملة من أكبر هذه الأسواق لما تحتوى من موديلات فارهة وأخرى اقتصادية بأسعار رخيصة مقارنة بموديلاتها الجديدة .

للبيع سيارة هيونداي مستعملة بسعر 3000 ريال

طرحت للبيع بأقل سعر في السعودية سيارة هيونداي أكسنت موديل سنة 2019 بحالة مستعملة ومتواجدة في مدينة نجران، من خلال المقال الآن سنتعرف على باقي مواصفاتها:

السيارة هيونداي أكسنت معروضة للبيع بسعر 3000 ريال سعودي.

السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بوقود البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 173000 كيلو متر.

وأوضح البائع أن السيارة بها مكيف، مرايات كهربائية، فرش قماش، كما يتوفر نظام الفرامل المانع للانغلاق.

متوفر بها وسائد لحماية الركاب والسائق عند الاصطدام بشيء ما.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0545076730 أو على 00966545076730.

أن السيارة هيونداي أكسنت تأتي بمحرك بسعة 1600 سي سي مع عدد أربعة سلندر مع قوة 123 حصان ومعدل دوران 151 نيوتن.

هونداي سنتافي جراند 2017

تتميز سيارة هيونداي سانتافي2017 بأنظمة الدفع الرباعي وتستمد قوتها من محرك بسعة 3300 سي سي وتصل قوة المحرك إلى 270/6400 حصان/ لفة. دقيقة كما أن العزم الأقصى لها 318/5300 نيوتن. متر/لفة. دقيقة .

وتضم السيارة هونداي سنتافي جراند موديل 2017 ناقل حركة أتوماتيك بعدد 6 سرعات، كما تتمتع بعدد 6 سلندر و24 من الصبابات.

و متوسط استهلاك الوقود لسيارة هيونداي سنتافي 2017 هو 9.8 لتر/100كم.

وتصل سعر السيارة داخل السوق السعودي بمتوسط سعر 57,000 ريال سعودي .