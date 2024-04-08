“هونر نازله بالتقيل“ سعر ومواصفات هاتف هونر X7b 5G.. الهاتف الأفضل في الأسواق

هاتف هونر X7b أحدث إصدارات شركة هونر للأجهزة الذكية والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بخلاف الإصدار السابق له، ويتمتع الهاتف بمجموعة من المواصفات الرائعة التي تجعله ضمن قائمة أفضل الهواتف حاليا، ومن المتوقع أن يحقق نسب مبيعات عالية نظرا لأن الكثيرين يبحثون عن هاتف مماثل شكل انيق واداء قوي وسعر مناسب وهو ما يتوافر في هذا الهاتف، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات ومميزات هاتف هونر X7b 5G وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف هونر X7b 5G

يتمتع هاتف هونر X7b 5G بمواصفات قياسية تجعله الخيار الأمثل والأفضل للكثيرين، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز المواصفات :

الهاتف يدعم الجيل الخامس للشبكات ونظام التشغيل اندرويد 13.

يتميز الهاتف بجمال تصميمه وخفة وزنه الذي يبلغ 199 جرام بأبعاد 166.7×76.5×8.2 مللي متر.

نوع شاشة الهاتف TFT LCD ومقاسها 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز.

الشاشة شديدة السطوع يصل مستوى سطوعها الى 850 شمعة.

الهاتف يتميز بأداءه القوي والسريع بسبب نوع معالجه ثماني النواة Dimensity 6020 وبالتالي يستطيع تشغيل أكبر التطبيقات والألعاب الالكترونية.

يوجد بالهاتف ثلاث كاميرات الرئيسية تبغ دقتها 108 ميجا بكسل بالإضافة الى الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل.

الهاتف مزود ببطارية ليثيوم بوليمر سعتها 6000 مللي أمبير وهي سعة كبيرة جدا تضمن استمرار تشغيل الهاتف بدون شحن لفترات طويلة، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 35 وات.

تتوافر بالهاتف مساحة تخزين 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

تعدد وسائل الحماية والأمان بوجود خاصية بصمة اليد والوجه.

سعر هاتف هونر X7b 5G

يتوافر هاتف هونر X7b 5G بألوان جذابة وأنيقة مثل الأسود والأبيض واللبني ويبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 650 ريال سعودي، وفي مصر يبلغ سعره حوالي 9800 جنيه.