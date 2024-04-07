هتغلبي المحلات.. طريقة عمل بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة خطوة خطوة

يعد بسكويت العيد من الحلويات الرئيسية في العيد والتي لا غنى عنها في المناسبات الخاصة، حيث تتجسد فيها روح الاحتفال والتقاليد العائلية، ومن أجل تحضير هذه الحلوى الشهية بأسلوب سهل وممتع، نقدم لكم وصفة لبسكويت العيد اللذيذ بمكوناته الغنية وطريقة تحضيره السهلة.

مقادير عمل بسكويت العيد

بسكويت العيد من أهم الحلويات التي لا غنى عنها خلال المناسبات الخاصة، ولإعدادها بأسلوب مثالي ولذيذ، إليكم المقادير والطريقة:

كيلو دقيق فاخر

2 كوب سكر بودرة

كوب ونصف سمن (أو زبدة)

نصف كوب حليب

4 بيضات

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

البسكويت بنكهة البرتقال

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة رائحة البرتقال

خطوات عمل البسكويت

في وعاء عميق، نخلط السكر والسمن جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي. قم بإضافة البيض والفانيليا إلى الخليط ونخلطهم جيدًا حتى يتجانسوا. نضيف الدقيق ومسحوق النشا والبيكنج بودر بشكل تدريجي ونعجنهم حتى نحصل على عجينة ناعمة. إذا كنا نرغب في تحضير بسكويت بنكهة البرتقال، نضيف بشر البرتقال ورائحة البرتقال إلى العجينة ونعجنها مرة أخرى. نشكل العجينة إلى أشكال مختلفة باستخدام ماكينة أو كيس الحلواني، ونضعها في صواني مدهونة بالزيت. يتم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، ويُخبز البسكويت لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا. يترك البسكويت ليبرد تمامًا قبل تقديمه، ويُحفظ في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على نكهته وطراوته.

مع هذه الوصفة اللذيذة، ستتمتعون ببسكويت العيد الشهي والمميز لتقديمه لضيوفكم وأحبائكم استمتعوا بتحضيره وبالهناء والشفاء، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية وصفتنا المميزة لبسكويت العيد، نتمنى أن تكونوا استمتعتم بتحضيرها وتذوقها مع أحبائكم وضيوفكم في أوقات الفرح والاحتفال. لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة ومشاركتها مع الآخرين، وبالهناء والشفاء