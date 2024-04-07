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Realme C25s بمواصفات عالمية ريملي ينافس وبقوة أعرف المواصفات والمميزات والأسعار

هاتف ريلمي Realme C25s بمواصفات عالمية

صورة nour nourمنذ 12 دقيقة
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 مزايا هاتف ريلمي C25S
 مزايا هاتف ريلمي C25S

Realme C25s هو هاتف ذكي ينتمي إلى عائلة Realme الشهيرة، والتي تتميز بتقديم أجهزة ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة، يأتي Realme C25s بمواصفات تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا المتقدمة والبطارية الكبيرة، وفيما يلي نظرة عامة على مواصفات Realme C25s وما يقدمه من ميزات مبهرة.

مواصفات Realme C25s

المواصفاتالتفاصيل
الأبعاد164.5×75.9×9.6 ملم
الشرائحNano Sim (شريحتين)
الشبكات2G، 3G، 4G
التصميمبلاستيك لامع
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.5 إنش
دقة الشاشةHD+ (720×1600 بكسل)
المعالجHelio G85
الذاكرة الداخلية64 جيجابايت / 128 جيجابايت
الذاكرة العشوائية4 جيجابايت
كاميرا أمامية8 ميجابكسل
كاميرا خلفيةثلاثية: 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل
تصوير الفيديوFHD (1080p) و HD (720p) مع معدل 30 و 60 إطار في الثانية
الواي فايa/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot
البلوتوث5.0، A2DP، LE
تحديد الموقعGPS، A-GPS، GLONASS، BDS
منفذ السماعات3.5 ملم
الأمانمستشعر البصمة، Face Unlock
المنافذUSB Type-C، دعم OTG
البطارية6000 مللي أمبير، شحن بقوة 18 واط، شحن عكسي

سعر هاتف Realme C25s

جاء سعر ريلمي سي 25 اس في مصر كالتالي :-

  • النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5300 جنية
  • النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5800 جنية

 مزايا هاتف ريلمي C25S

  • يتوفر الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع، مما يوفر أمانًا إضافيًا وتجربة استخدام سهلة.
  • يمكن استخدام شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت، مما يتيح مزيدًا من المرونة في الاستخدام.
  • يأتي مع أحدث نظام تشغيل مثبت مسبقًا، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وضمان استمرارية التحديثات.
  • يتميز بشاشة كبيرة تأتي بتصميم النوتش، مع توفير سطوع جيد، ولكن قد تكون الدقة منخفضة بعض الشيء.
  • تحتوي البطارية الكبيرة على أداء ممتاز، مع خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.
  • يقدم المعالج أداء مقبولًا، حتى في الألعاب، مع تجربة استخدام سلسة، ومع ذلك قد يلاحظ بعض السخونة الطفيفة في الاستخدام الطويل.
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صورة nour nourمنذ 12 دقيقة
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