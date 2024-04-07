تكنولوجيا
Realme C25s بمواصفات عالمية ريملي ينافس وبقوة أعرف المواصفات والمميزات والأسعار
هاتف ريلمي Realme C25s بمواصفات عالمية
Realme C25s هو هاتف ذكي ينتمي إلى عائلة Realme الشهيرة، والتي تتميز بتقديم أجهزة ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة، يأتي Realme C25s بمواصفات تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا المتقدمة والبطارية الكبيرة، وفيما يلي نظرة عامة على مواصفات Realme C25s وما يقدمه من ميزات مبهرة.
مواصفات Realme C25s
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد
|164.5×75.9×9.6 ملم
|الشرائح
|Nano Sim (شريحتين)
|الشبكات
|2G، 3G، 4G
|التصميم
|بلاستيك لامع
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.5 إنش
|دقة الشاشة
|HD+ (720×1600 بكسل)
|المعالج
|Helio G85
|الذاكرة الداخلية
|64 جيجابايت / 128 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|4 جيجابايت
|كاميرا أمامية
|8 ميجابكسل
|كاميرا خلفية
|ثلاثية: 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل
|تصوير الفيديو
|FHD (1080p) و HD (720p) مع معدل 30 و 60 إطار في الثانية
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot
|البلوتوث
|5.0، A2DP، LE
|تحديد الموقع
|GPS، A-GPS، GLONASS، BDS
|منفذ السماعات
|3.5 ملم
|الأمان
|مستشعر البصمة، Face Unlock
|المنافذ
|USB Type-C، دعم OTG
|البطارية
|6000 مللي أمبير، شحن بقوة 18 واط، شحن عكسي
سعر هاتف Realme C25s
جاء سعر ريلمي سي 25 اس في مصر كالتالي :-
- النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5300 جنية
- النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5800 جنية
مزايا هاتف ريلمي C25S
- يتوفر الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع، مما يوفر أمانًا إضافيًا وتجربة استخدام سهلة.
- يمكن استخدام شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت، مما يتيح مزيدًا من المرونة في الاستخدام.
- يأتي مع أحدث نظام تشغيل مثبت مسبقًا، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وضمان استمرارية التحديثات.
- يتميز بشاشة كبيرة تأتي بتصميم النوتش، مع توفير سطوع جيد، ولكن قد تكون الدقة منخفضة بعض الشيء.
- تحتوي البطارية الكبيرة على أداء ممتاز، مع خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.
- يقدم المعالج أداء مقبولًا، حتى في الألعاب، مع تجربة استخدام سلسة، ومع ذلك قد يلاحظ بعض السخونة الطفيفة في الاستخدام الطويل.