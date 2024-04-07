Realme C25s بمواصفات عالمية ريملي ينافس وبقوة أعرف المواصفات والمميزات والأسعار

Realme C25s هو هاتف ذكي ينتمي إلى عائلة Realme الشهيرة، والتي تتميز بتقديم أجهزة ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة، يأتي Realme C25s بمواصفات تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا المتقدمة والبطارية الكبيرة، وفيما يلي نظرة عامة على مواصفات Realme C25s وما يقدمه من ميزات مبهرة.

مواصفات Realme C25s

المواصفات التفاصيل الأبعاد 164.5×75.9×9.6 ملم الشرائح Nano Sim (شريحتين) الشبكات 2G، 3G، 4G التصميم بلاستيك لامع نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.5 إنش دقة الشاشة HD+ (720×1600 بكسل) المعالج Helio G85 الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت / 128 جيجابايت الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت كاميرا أمامية 8 ميجابكسل كاميرا خلفية ثلاثية: 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل تصوير الفيديو FHD (1080p) و HD (720p) مع معدل 30 و 60 إطار في الثانية الواي فاي a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot البلوتوث 5.0، A2DP، LE تحديد الموقع GPS، A-GPS، GLONASS، BDS منفذ السماعات 3.5 ملم الأمان مستشعر البصمة، Face Unlock المنافذ USB Type-C، دعم OTG البطارية 6000 مللي أمبير، شحن بقوة 18 واط، شحن عكسي

سعر هاتف Realme C25s

جاء سعر ريلمي سي 25 اس في مصر كالتالي :-

النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5300 جنية

النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5800 جنية

مزايا هاتف ريلمي C25S