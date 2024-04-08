“اعرف غرامتك فورا وادفعها“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق منصة أور ur.gov.iq وسداد الغرامة

غرامات المرور العامة الرقم الالماني من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل دولة العراق، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامه والتي قامت بتحديدها مديرية المرور وذلك بالنسبه للاشخاص الذين يقودون المركبات المختلفة لمساعده المواطنين في الحفاظ على أرواحهم بدلا من الحوادث وقيادة السيارة بشكل سريع وغير مسؤول، حيث تسعى الحكومة العراقية بشكل دائم في الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال فرض العقوبات المختلفة على تجاوز سائفي السيارات للشروط التي حددتها مديرية المرور العامة.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

كشفت مديرية المرور العامة داخل العراق أن هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024، وتلك الخطوات هي:

الخطوة الاولى: لابد من الولوج إلى بوابة أور الالكترونية.

الخطوة الثانية: لابد من تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة الثالثة: لابد من ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في اماكنها المختصة.

الخطوة الرابعة لابد من كتابة الرقم الخاص بالسيارة، ثم النقر على كلمة استعلام، ثم لابد من تحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

كيفية تسديد غرامات الرقم الألماني 2024

حددت مديرية المرور العامة بعض الخطوات لتسديد غرامات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية: