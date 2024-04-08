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لمي عيلتك واخواتك واعمليها.. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل.. هتلاقي حاجه تشرف أمام ضيوفك
تزداد البحث خلال هذه الفترة عن طريقه عمل حلويات ومخبوزات العيد من أهمها طريقه عمل البيتي فور الذي تهتم جميع الأمهات بمعرفة طريقه عملة في البيت، حتى يكون آمنا وصحيا ومضمون لأطفالها، بدلا من شرائه بأسعار عالية خاصة خلال هذا العام الذي أصبح سعر كيلو هذه الحلويات يتخطى ال 300 جنيه وأكثر، فسوف نتعرف اليوم على طريقه تحضيره بأرخص وأقل المكونات وأسهل الخطوات التي تمكنك من عمل كمية كبيرة من البيتي فور اللذيذ مع التزيين الرائع.
مكونات عمل البيتي فور في المنزل
يُمكنك عمل البيتي فور في المنزل باستخدام مجموعة من المكونات، وهي كما يلي:
- مقدار 6 أكواب من الدقيق المنخول.
- مقدار 3/4 أكواب من السكر.
- مقدار 2 كوب ونصف من السمنة الذائبة.
- ملعقة واحدة من البيكينج باودر.
- باكو من الفانيليا.
- 3 حبات من البيض.
- 2 كبيرتان من مسحوق الكاكاو.
- مربى للتزين.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير البيتي فور
للقيام بتحضير وعمل البيتي فور في المنزل عليكِ باتباع الخطوات التالية:
- في البداية اخلطي كلا من السكر والسمنة في الخلاط الكهربائي واتركيه لعده دقائق حتى أن يكون القوام الكريمي أمامك
- بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا والبيض واضربي كل هذه المكونات في الخلاط مرة أخرى حتى تمام الخلط.
- جهزي إناء عميقا ضعي في الدقيق والبيكينج باودر ما يطلق عليها المواد الجافة اخلطيهم مع بعض جيدا.
- ثم ضعي خليط الدقيق مع البيض المضروب في الخلاط وابدئي في العجن حتى تكون العجينة لينه.
- ابدئي في تقسيم العجينة إلى قسمين نضف لي القسم الأول مسحوق الكاكاو ونترك القسم الثاني كما هو ساده
- نبدأ في عزل القسم الأول حتى أنت تتشرب العجينة الكاكاو.
- ثم نبدأ في إضافتها في مكنه البيتي فور أو إي أداه مفضلة لتقطيع البيتي فور ابدئي في رص القطع في صاج مدهونة بزيت حتى انتهاء الكمية.
- نقم بإدخال القطع في فرن ساخنه على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمده نصف ساعة حتى التأكد من وجود اللون الذهبي الفاتح للبيتي فور.
- بعد الانتهاء من الكمية نبدا بلصق كل قطعتين بالمربى يمكنك التزيين بالشوكولاتة الذائبة محكمة نظيفة.