لمي عيلتك واخواتك واعمليها.. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل.. هتلاقي حاجه تشرف أمام ضيوفك

تزداد البحث خلال هذه الفترة عن طريقه عمل حلويات ومخبوزات العيد من أهمها طريقه عمل البيتي فور الذي تهتم جميع الأمهات بمعرفة طريقه عملة في البيت، حتى يكون آمنا وصحيا ومضمون لأطفالها، بدلا من شرائه بأسعار عالية خاصة خلال هذا العام الذي أصبح سعر كيلو هذه الحلويات يتخطى ال 300 جنيه وأكثر، فسوف نتعرف اليوم على طريقه تحضيره بأرخص وأقل المكونات وأسهل الخطوات التي تمكنك من عمل كمية كبيرة من البيتي فور اللذيذ مع التزيين الرائع.

مكونات عمل البيتي فور في المنزل

يُمكنك عمل البيتي فور في المنزل باستخدام مجموعة من المكونات، وهي كما يلي:

مقدار 6 أكواب من الدقيق المنخول.

مقدار 3/4 أكواب من السكر.

مقدار 2 كوب ونصف من السمنة الذائبة.

ملعقة واحدة من البيكينج باودر.

باكو من الفانيليا.

3 حبات من البيض.

2 كبيرتان من مسحوق الكاكاو.

مربى للتزين.

رشة من الملح.

طريقة تحضير البيتي فور

للقيام بتحضير وعمل البيتي فور في المنزل عليكِ باتباع الخطوات التالية: