زي المحلات.. كحك العيد الدايب بأدق التفاصيل و بمقادير مظبوطه جدا جربيه دلوقتي

مع اقتراب نهاية شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك، يأتي كحك العيد كجزء لا يتجزأ من تلك التقاليد الغنية بالمأكولات الشهية والمبهجة للقلوب، ويعتبر صنع كحك العيد فن ومهارة تظهر عبقرية الطهاة وحرفيتهم، ولكن فيما لو كنت تتساءلين عن كيفية تحضير كحك العيد بأسلوب مبسط وخطوات واضحة، فإننا هنا لنقدم لك مقاديره وطريقة تحضيره بإرشادات الشيف المبدعة مي صيام، لتتمكني من صنعه بسهولة واحترافية في راحة منزلك، دعينا نتناول معاً هذه الخطوات ونستعد لاستقبال عيد الفطر بأجمل وألذ الحلويات التقليدية.

طريقة تحضير كحك العيد الدايب

تعتبر صناعة كحك العيد جزءاً لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومن أجل تمتعك بتحضيره بأسلوب احترافي ومميز، نقدم لك خطوات بسيطة ومواد متوفرة في مطبخك، بتوجيهات الشيف مي صيام.

المكونات:

كيلو دقيق.

2 ونصف كوب سمن.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

1 ملعقة كبيرة ريحة كحك.

سكر بودرة وفانيليا للتقديم.

طريقة التحضير

ابدئي بمزج السكر البودرة مع الفانيليا، واتركيهما على جنب. في إناء كبير، اخلطي الدقيق وريحة الكحك. زيني سطح الدقيق برشة السمسم المحمص. في قدر على النار، قومي بتسخين السمن حتى يذوب، وتأكدي من عدم حرقه. ضعي ملعقة صغيرة من السمن على الدقيق، وامزجيهما بشكل جيد. افركي الدقيق بالسمن برفق. في كوب، ضعي الماء مع الخميرة ونصف ملعقة من السكر، وامزجيهما جيدًا. أضيفي المزيج إلى الدقيق وقومي بعجنه جيدًا. اتركي العجينة لمدة 10-15 دقيقة. بعد ذلك، قومي بتشكيل الكحك ووزعيه في صواني الخبز. أدخليها إلى الفرن حتى تنضج وتحمر قليلاً.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، ستتمكنين من صنع كحك العيد الدايب بمذاقه الرائع ورائحته الشهية بطريقة مميزة واحترافية.