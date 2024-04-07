فرصة حدود 5000 جنية أفضل هاتف ريلمي وبطارية 6000 مللي أمبير يعن أنسى الشحن سعر ومواصفات هاتف Realme C25s

Realme C25s يعتبر من أفضل الهواتف الاقتصادية من شركة ريلمي Realme C25s من حيث المواصفات الجيدة مع أقل سعر في سوق الموبايلات، حيث يتميز هاتف Realme C25s باستخدام معالج قوي في فئته ليقدم أداء ممتاز أثناء الاستخدام، مع وجود شاشة مميزة بحجم 6.5 بوصة بدقة ال HD+، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم أهم مواصفات هاتف Realme C25s وسعره.

مواصفات هاتف Realme C25s