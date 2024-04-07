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فرصة حدود 5000 جنية أفضل هاتف ريلمي وبطارية 6000 مللي أمبير يعن أنسى الشحن سعر ومواصفات هاتف Realme C25s
Realme C25s يعتبر من أفضل الهواتف الاقتصادية من شركة ريلمي Realme C25s من حيث المواصفات الجيدة مع أقل سعر في سوق الموبايلات، حيث يتميز هاتف Realme C25s باستخدام معالج قوي في فئته ليقدم أداء ممتاز أثناء الاستخدام، مع وجود شاشة مميزة بحجم 6.5 بوصة بدقة ال HD+، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم أهم مواصفات هاتف Realme C25s وسعره.
مواصفات هاتف Realme C25s
|التصميم
|المعالج
|الذاكرة والتخزين
|شبكات الاتصال
|الشاشة
|الكاميرا الخلفية
|الكاميرا الأمامية
|البطارية
مميزات هاتف Realme C25s
- الهاتف يدعم الشحن العكسي فهو يستخدم كاباور بنك لشحن الهواتف الأخرى.
- يعتبر من أفضل الهواتف الاقتصادية التي تستخدم بطارية بسعة 6000 مللي أمبير لتعمل فترة طويلة خلال اليوم مع شحن سريع 18 واط.
- يدعم إمكانية استخدام الكارت ميموري مع وجود الشريحتين في نفس الوقت.
- الهاتف يقدم أداء جيد جداً في الفئة الاقتصادية.
عيوب موبايل Realme C25s
- لا يدعم لمبة الاشعارات للأسف .
- شاشة بدقة HD+ بدلاً من الشاشة الـ FHD+ كما ان التردد 60 هرتز فقط .
- لم نجد سماعات الاذن مرفقة بعلبة الهاتف مع الأسف .
- يفتقد إلى الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء .
- يفتقد إلى دعمه لكاميرا التصوير الواسع بعكس المنافسين .
- تخانة الهاتف كبيرة ستحتاج إلى بعض الوقت للاعتياد عليه .
- ما زالت الحافة السفلية للشاشة كبيرة ولم يتم العمل على جعلها أقل .
- يعتبر الهاتف نسخة من Realme C25 ولكن مع تغيير المعالج فقط .. كنى نتمنى ان تكون الشاشة 90 هرتز على الأقل
مواصفات هاتف Realme C25s
- يأتي الهاتف بأبعاد 164.5×75.9×9.6 ملم مع وزن 209 جرام .
- يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .
- متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع بالكامل كما هو معتاد في هذه الفئة السعرية .
- الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش .
- أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من نوع Helio G85 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 فهو نفس معالج هاتف الـ Xiaomi Redmi Note 8 2021 والـ Infinix Hot 10s والـ Infinix Note 10 .
- يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .
- يوجد نسخة أكبر بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا ذاكرة عشوائية .
- كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية في منفذ منفصل .
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .
- الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش .
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية .
- الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة إلى دعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .
- البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 بالإضافة إلى دعمه إلى الـ A2DP, LE .
- يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS .
- يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .
- وسائل الأمان والحماية : يدعم مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .
- كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة .
- منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .
- البطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن بقوة 18 واط وشحن عكسي لتتمكن من شحن الهواتف الأخرى فهو يعمل كباور بنك .
- يأتي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة ريلمي الأحدث الـ Realme UI 2.0 .
- يتوفر الهاتف بأكثر من لون حيث يتوفر باللون الأزرق وباللون الرمادي .
فتح علبة هاتف Realme C25s :-
هاتف Realme C25s مع اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – رأس الشاحن بقوة 18 واط – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف – سلك USB من نوع Type C – جراب شفاف .
سعر هاتف Realme C25s
- يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر حوالي 5000 جنية، ولذاكرة 128 مع 4 جيجا رام بحوالي 5500 جنية.