فرحة الخبر الجديد.. منحة عيد الفطر والضوابط الخاصة لصرفها للموظفين في الدولة

قامت بعض الوزارات والمؤسسات في البلاد وذلك لاقتراب عيد الفطر المبارك بمنح جميع العاملين مكافآت عيدية، حيث أنه يتبقى 15 يوم فقط بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر تلك الهدايا كونها نسبة من الحوافز التي يتم صرفها في المناسبات الخاصة، حيث أنه يتم ذلك بهدف تحفيز جميع العاملين، والقيام بأخذ الأوضاع الاجتماعية والمالية بعين الاعتبار في الوقت الحالي، لذلك سوف نتناول كافة التفاصيل الخاصة بالتوضيح والدقة.

شروط المكافآت للموظفين

توجد بعض الضوابط والشروط التي يلزم أن يتم مراعاتها، لكي يتم منح نسبة المكافأة التي تم تعيينها إلى الموظفين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يتم فرد تلك الضوابط والشروط على جميع الموظفين في الخدمة المدنية بالجهات الحكومية.

يلزم أن تكون تلك المنحة أو المكافأة المقدمة مستحقة، وذلك بناء على إنجازات مميزة وليس أنها تكون بسبب الأعياد فقط.

ينبغي أن يتم صرف تلك المكافأة من مجموعة الموارد الذاتية الخاصة للجهات الحكومية، وذلك بدون أي تأثير على الأهداف المالية بالإضافة إلى عدم الدعم المقدم من الخزانة العامة.

يتم حظر أو تقديم تلك الهدايا خلال الأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالنسبة للموظفين

قد قامت الجهات المختصة ببدء صرف المرتبات بالنسبة لشهر مارس 2024 وذلك في اليوم الموافق 21 من نفس الشهر، حيث أنها تشمل نسبة الزيادة التي تم تعيينها من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة، حيث يتمثل الحد الأدنى للرواتب بقيمة 6000 جنيه، وتستمر عملية الصرف الجارية حتى اليوم الموافق 27 من شهر مارس.