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“الحقي يا ست الكل جهزيه” طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بألذ طعم وأشهى مذاق بأقل التكاليف
يعد الكعك وكذلك البسكويت من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا فإن مخبوزات العيد يكون لها طابع ومنزلة خاصة للمصريين، إذ أنهم يترقبون تناولها في آخر شهر رمضان الكريم لهذا ترتفع معدلات البحث حول كيفية طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بأسهل المكونات وأسرع طريقة تحضير وفيما يلي سوف نرفقها لكم.
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر
ترغب ربات البيوت في التعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، لهذا ففيما يلي تلك المكونات اللازمة لتحضيره:
- كيلو واحد من الدقيق.
- كوب وثلاث أرباع من السمنة.
- عدد ثلاثة أكواب من السكر البودرة.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- بودرة النشادر “ملعقة صغيرة”.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
- أربع حبات من البيض.
- فانيليا.
خطوات تحضير بسكويت العيد
يمكنك إعداد أفضل بسكويت عيد بسهولة تامة باتباع الخطوات التالية:
- قومي بإحضار وعاء خشبي وضعي به كلًا من السكر البودرة والسمن واستمري في تقليبهم بواسطة الهاند بلندر إلى أن تحصلين على قوام كريمي وأيضا هش، وبعد ذلك قومي بإضافة البيض بشكل تدريجي لمزيج السمن والسكر.
- بعد ذلك ضعي ملعقة من الفانيليا أيضًا بيضة واستمري في الخفق بواسطة الهاند بلندر إلى أن تختفي البيضة.
- ضعي عدد 2 ملعقة من الحليب بكوب ومن ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من النشادر واستمري في التقليب وضعيهم بعدها على المزيج واستمري في التقليب بواسطة المضرب إلى أن يتم التجانس.
- في وعاء جديد قومي بوضع البيكنج باودر وأيضًا البودرة والقليل من الملح واستمري في التقليب معًا وبعد ذلك قومي بنخل مزيج المكونات الجافة على المزيج السابق تحضيره واستمري في التقليب بواسطة ملعقة خشبية إلى أن تحصلين على عجينة لا تشتمل على الدقيق ومن ثم ضعي كيس شفاف على العجينة.
- قومي بوضع العجينة بماكينة البسكويت وبعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت وبعدها يتم رصه بصينية ألومنيوم مع مساواته ليكون حجمه متساوي بالصينية.
- أدخلي البسكويت الفرن وذلك بدرجة حرارة 175 درجة مئوية حتى مرور 20 دقيقة ومن ثم أخرجيه ويتم تقديمه مع الشاي.