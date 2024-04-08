“الحقي يا ست الكل جهزيه” طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بألذ طعم وأشهى مذاق بأقل التكاليف

يعد الكعك وكذلك البسكويت من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا فإن مخبوزات العيد يكون لها طابع ومنزلة خاصة للمصريين، إذ أنهم يترقبون تناولها في آخر شهر رمضان الكريم لهذا ترتفع معدلات البحث حول كيفية طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بأسهل المكونات وأسرع طريقة تحضير وفيما يلي سوف نرفقها لكم.

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

ترغب ربات البيوت في التعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، لهذا ففيما يلي تلك المكونات اللازمة لتحضيره:

كيلو واحد من الدقيق.

كوب وثلاث أرباع من السمنة.

عدد ثلاثة أكواب من السكر البودرة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

بودرة النشادر “ملعقة صغيرة”.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

أربع حبات من البيض.

فانيليا.

خطوات تحضير بسكويت العيد

يمكنك إعداد أفضل بسكويت عيد بسهولة تامة باتباع الخطوات التالية: