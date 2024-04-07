القنوات الحلوة للأطفال الحلوين.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات وعربسات

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة توم وجيري، وذلك لتسلية أطفالهم أثناء انكبابهم وانشغالهم بأعمالهم، حيث تُعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، وتحظى بشعبية كبيرة بفضل مجموعتها الغنية من البرامج التعليمية والترفيهية، إذ تُقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل أفلام الكرتون الكلاسيكية والحديثة، وبرامج تساهم في تنمية القيم الأخلاقية لدى النشء، حيث تتميز بأنها مصدر تسلية آمن للأطفال، حيث تعرض محتوى خالٍ من العنف ويعزز من السلوكيات الإيجابية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تُشكل قناة توم وجيري جزءًا لا يتجزأ من طفولة العديد من الأطفال حول العالم، وقد نجحت في كسب محبة واهتمام المشاهدين الصغار والكبار على حد سواء، إذ تتميز هذه القناة بتقديمها لمحتوى متواصل على مدار الساعة يضم مجموعة واسعة من أفلام الكرتون الشهيرة والمحبوبة، مثل مغامرات توم وجيري الشيقة، والحكايات المسلية لميكي ماوس، والمواقف الطريفة لبطوط، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الكرتونية الأخرى التي تركت بصمة في قلوب الأطفال.

تحرص القناة على انتقاء محتواها بعناية فائقة لضمان تقديم تجربة مشاهدة آمنة وممتعة للأطفال، حيث تعمل على تعزيز القيم الإيجابية وتقديم دروس مهمة في الأخلاق والسلوك من خلال برامجها التعليمية والترفيهية، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه القناة الرائعة، يمكن للراغبين في متابعتها ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد الصحيح للقناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة التي تضمن استقبال البث بجودة عالية ودون انقطاع.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 12149.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري على عربسات

يُمكن استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي: