“يا هلا بالعيد”.. موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 مكة والرياض والمدينة المنورة والدمام

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعدها يوشك دخول عيد الفطر المبارك، حيث إن ملايين المسلمين حول العالم يبحثون بشكل مستمر عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، والمساجد التي ستُقام فيها هذه الصلاة، وهو ما كشفت عنه وزارة الشؤون الدينية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445 السعودية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن توقيت الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة وفقًا لتقويم أم القرى داخل كافة أنحاء ومناطق المملكة العربية السعودية، ان تبدأ الصلاة في الدمام بتمام الساعة 5.35 صباحًا، ويتم إقامتها في نفس التوقيت داخل محافظة الظهران والخبر ورأس تنورة، وتختلف موعدها إختلافًا طفيفًا في باقي المدن سواء بالتأخير أو التقديم وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدن السعودية

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه يوجد نحو 1051 جامعًا ومصلي داخل المنطقة الشرقية مستعدين لإستقبال جميع المصلين لإقامة صلاة العيد الفطر المبارك 1445، هذا وأن توقيت الصلاة داخل المنطقة الشرقية سيوافق في تمام الساعة 5.36 صباحًا بالقطيف، بينما الجبيل سيكون 5.37 صباحًا، إضافة إلى محافظتي قيق والأحساء سيكون في تمام الساعة 5.38 صباحًا، مع اختلاف ثواني في باقي المحافظات.